Conheça o ritmo dançante que alia alívio do estresse com alto emagrecimento

Além de divertidas, aulas são sinônimo de gasto calórico e perda de peso - (crédito: Divulgação Reciclando o Futuro)

Muito mais do que uma simples atividade física, o ritmo de dança caribenho tem conquistado cada vez mais adeptos por unir dança, música e bem-estar em uma única prática. Considerada uma das modalidades que mais promovem gasto calórico, a atividade pode ajudar na eliminação de até 1.000 calorias em apenas uma hora de aula, tornando-se uma grande aliada para quem busca emagrecimento saudável e qualidade de vida.

O alto rendimento energético coloca o ritmo de dança caribenho à frente de estilos populares como axé, samba e forró quando o assunto é queima de calorias. Além disso, especialistas destacam que uma hora diária da atividade pode equivaler a cerca de 10 quilômetros de corrida, duas horas de musculação ou 75 minutos de ciclismo moderado.

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Mas os benefícios vão muito além da balança. A prática regular contribui para a socialização, fortalece a autoestima, ajuda na redução do estresse e dos sintomas de depressão, melhora a saúde mental, combate o sedentarismo e trabalha o corpo de forma completa. Também há reflexos positivos na imunidade e na saúde geral dos participantes.

Com movimentos simples e coreografias animadas, a modalidade atrai pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, tornando-se uma alternativa acessível para quem deseja iniciar uma rotina mais ativa.

Além de promover saúde e qualidade de vida, a iniciativa reforça a importância da atividade física como ferramenta de inclusão social e transformação, incentivando hábitos mais saudáveis e uma vida mais ativa para a comunidade.

Aulas gratuitas

Quem deseja experimentar a modalidade pode participar gratuitamente das atividades oferecidas pelo projeto Reciclando o Futuro, que disponibiliza aulas em duas localidades do Distrito Federal:

* Riacho Fundo II – QN 7B Conjunto 1 Lote 10

* 26 de Setembro – Rua 2 Chácara 12, Lotes 4 a 10

As inscrições podem ser realizadas pelo site do projeto.



