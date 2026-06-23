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CALORES DA MENOPAUSA

Anvisa aprova 1º remédio não hormonal para fogachos da menopausa

Veoza age no cérebro para aliviar ondas de calor e vira alternativa para mulheres com restrição a hormônios

Para mulheres com histórico de câncer de mama ou doenças cardiovasculares, a terapia hormonal não é indicada - (crédito: EdiCase)
Para mulheres com histórico de câncer de mama ou doenças cardiovasculares, a terapia hormonal não é indicada - (crédito: EdiCase)

Por Letícia Passos

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Mulheres que enfrentam ondas de calor e suores intensos durante a menopausa, os chamados fogachos, poderão contar, em breve, com uma nova opção terapêutica no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro do fezolinetanto, primeiro medicamento não hormonal indicado especicalmente para o tratamento dos fogachos. 

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O produto será comercializado pela farmacêutica Astellas sob o nome Veoza e é administrado por meio de comprimidos de uso diário.

Até então, a principal abordagem para aliviar os sintomas vasomotores da menopausa era a terapia hormonal, considerada o tratamento padrão para esses casos. A chegada do fezolinetanto amplia as alternativas disponíveis, especialmente para mulheres que possuem restrições ao uso de hormônios, como pacientes com histórico de câncer de mama, doenças cardiovasculares ou aquelas que simplesmente preferem evitar esse tipo de terapia.

A química por trás 

Os fogachos estão relacionados a alterações no funcionamento do hipotálamo, região do cérebro responsável pelo controle da temperatura corporal. Durante o período reprodutivo, o estrogênio ajuda a manter equilibrada a ação da neurocinina B, substância envolvida na regulação térmica.

Com a queda hormonal característica da menopausa, esse mecanismo se desorganiza e o cérebro passa a interpretar de forma equivocada variações normais de temperatura, desencadeando ondas repentinas de calor, vermelhidão no rosto e episódios de suor excessivo, inclusive durante a noite.

O novo medicamento age justamente nesse processo. Em vez de repor os hormônios que diminuem com a menopausa, o fezolinetanto bloqueia os receptores da neurocinina B nos neurônios do hipotálamo, impedindo a ativação excessiva desse circuito e ajudando a estabilizar a percepção da temperatura corporal. Com isso, a tendência é de redução tanto da frequência quanto da intensidade dos sintomas.

A aprovação do fezolinetanto foi anunciada pela Anvisa nesta segunda-feira (22/6). Apesar do sinal verde da agência reguladora, o medicamento ainda depende da definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) antes de começar a ser comercializado no país. Ainda não há prazo para que essa etapa seja concluída.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 11:45
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