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CUIDADOS DURANTE TEMPO SECO

Tempo seco em Brasília: 7 dicas para proteger sua saúde da baixa umidade

A baixa umidade do ar atinge níveis críticos na capital durante o inverno; médicos dão conselhos práticos para evitar problemas respiratórios, sangramento no nariz e pele ressecada

O céu vibrante sobre Brasília, reflexo das condições climáticas que levam a alertas de baixa umidade e exigem cuidados com a saúde. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
O céu vibrante sobre Brasília, reflexo das condições climáticas que levam a alertas de baixa umidade e exigem cuidados com a saúde. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Brasília enfrenta períodos de alerta devido à baixa umidade relativa do ar, que atinge níveis críticos e afeta diretamente a saúde da população. O tempo seco, característico do inverno no Planalto Central, intensifica problemas respiratórios, causa sangramento no nariz, resseca a pele e irrita os olhos, exigindo cuidados redobrados no dia a dia.

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Quando os índices de umidade ficam abaixo de 30%, o corpo humano começa a sentir os efeitos de forma mais intensa. Crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis aos problemas decorrentes do ar seco, mas todos precisam se adaptar para evitar desconfortos e complicações de saúde mais sérias. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença.

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Adotar hábitos simples é a melhor forma de atravessar essa fase sem prejuízos. Confira sete dicas práticas para proteger seu corpo dos efeitos do tempo seco na capital.

Como se proteger do tempo seco

  1. Aumente a ingestão de líquidos: beber bastante água é fundamental. Mantenha uma garrafa sempre por perto e não espere a sede chegar para se hidratar. Sucos naturais e água de coco também são ótimas opções para repor os líquidos perdidos pelo corpo.

  2. Umidifique os ambientes: espalhar toalhas molhadas ou recipientes com água pelos cômodos ajuda a elevar a umidade do ar, especialmente no quarto durante a noite. O uso de umidificadores de ar é uma alternativa eficaz para aliviar o desconforto respiratório.

  3. Cuide da pele e dos lábios: o ressecamento é um dos primeiros sinais do tempo seco. Use cremes hidratantes no corpo, preferencialmente logo após o banho, e aplique protetor labial várias vezes ao dia para evitar rachaduras dolorosas.

  4. Lave o nariz com soro fisiológico: a mucosa nasal sofre bastante e pode até sangrar com a secura. Aplicar soro fisiológico nas narinas algumas vezes ao dia ajuda a limpar, hidratar e prevenir a formação de crostas.

  5. Evite exercícios físicos intensos ao ar livre: se for praticar atividades físicas, prefira o início da manhã ou o final da tarde. Nesses horários, a umidade costuma ser um pouco mais alta e a temperatura, mais amena. Evite principalmente o período entre 10h e 16h.

  6. Proteja seus olhos: o ar seco também pode causar ardência, vermelhidão e irritação nos olhos. O uso de colírios lubrificantes, conhecidos como lágrimas artificiais, ajuda a aliviar o desconforto e a manter os olhos devidamente hidratados.

  7. Atenção à alimentação: dê preferência a alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras e legumes. Melancia, melão, laranja e pepino são excelentes escolhas para ajudar na hidratação de dentro para fora e fortalecer o organismo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 16:53
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