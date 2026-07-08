Tempo seco em Brasília: 7 dicas para proteger sua saúde da baixa umidade

O céu vibrante sobre Brasília, reflexo das condições climáticas que levam a alertas de baixa umidade e exigem cuidados com a saúde. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Brasília enfrenta períodos de alerta devido à baixa umidade relativa do ar, que atinge níveis críticos e afeta diretamente a saúde da população. O tempo seco, característico do inverno no Planalto Central, intensifica problemas respiratórios, causa sangramento no nariz, resseca a pele e irrita os olhos, exigindo cuidados redobrados no dia a dia.

Quando os índices de umidade ficam abaixo de 30%, o corpo humano começa a sentir os efeitos de forma mais intensa. Crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis aos problemas decorrentes do ar seco, mas todos precisam se adaptar para evitar desconfortos e complicações de saúde mais sérias. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença.

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Adotar hábitos simples é a melhor forma de atravessar essa fase sem prejuízos. Confira sete dicas práticas para proteger seu corpo dos efeitos do tempo seco na capital.

Como se proteger do tempo seco

Aumente a ingestão de líquidos: beber bastante água é fundamental. Mantenha uma garrafa sempre por perto e não espere a sede chegar para se hidratar. Sucos naturais e água de coco também são ótimas opções para repor os líquidos perdidos pelo corpo. Umidifique os ambientes: espalhar toalhas molhadas ou recipientes com água pelos cômodos ajuda a elevar a umidade do ar, especialmente no quarto durante a noite. O uso de umidificadores de ar é uma alternativa eficaz para aliviar o desconforto respiratório. Cuide da pele e dos lábios: o ressecamento é um dos primeiros sinais do tempo seco. Use cremes hidratantes no corpo, preferencialmente logo após o banho, e aplique protetor labial várias vezes ao dia para evitar rachaduras dolorosas. Lave o nariz com soro fisiológico: a mucosa nasal sofre bastante e pode até sangrar com a secura. Aplicar soro fisiológico nas narinas algumas vezes ao dia ajuda a limpar, hidratar e prevenir a formação de crostas. Evite exercícios físicos intensos ao ar livre: se for praticar atividades físicas, prefira o início da manhã ou o final da tarde. Nesses horários, a umidade costuma ser um pouco mais alta e a temperatura, mais amena. Evite principalmente o período entre 10h e 16h. Proteja seus olhos: o ar seco também pode causar ardência, vermelhidão e irritação nos olhos. O uso de colírios lubrificantes, conhecidos como lágrimas artificiais, ajuda a aliviar o desconforto e a manter os olhos devidamente hidratados. Atenção à alimentação: dê preferência a alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras e legumes. Melancia, melão, laranja e pepino são excelentes escolhas para ajudar na hidratação de dentro para fora e fortalecer o organismo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.