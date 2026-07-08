A engenharia da natureza: o equilíbrio entre perfurar e não quebrar

A natureza desenvolveu incontáveis apêndices pontiagudos, e um novo estudo explica a física que os torna tão eficazes. A pesquisa revela que o formato de uma ferramenta biológica, como presas e espinhos, é determinado por um equilíbrio entre sua eficiência para perfurar e sua capacidade de resistir a deformações.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As descobertas foram publicadas na revista Science Advances. Philip Anderson, professor da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e líder do estudo, afirma que existe uma vasta diversidade de ferramentas de perfuração na natureza, presentes em plantas, animais e até em vírus.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Robô inspirado em enguia pode revolucionar missões subaquáticas
-
Cientista descobre verme e homenageia a mulher como presente de bodas de ouro
-
Polvo se regenera e desenvolve nove tentáculos em vez de oito
Anderson investiga há mais de duas décadas como as leis da física influenciam estruturas predatórias ou defensivas. Para a nova análise, ele e sua equipe buscaram atributos físicos comuns em ferramentas de diferentes reinos biológicos.
Segundo o pesquisador, se houvesse uma lei física universal, todas as estruturas de perfuração seriam mais parecidas. No entanto, a grande variedade observada sugere que os princípios que as governam são mais complexos.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Cientistas provam teoria de buraco negro em laboratório após 50 anos
- Ciência e Saúde Tempo seco em Brasília: 7 dicas para proteger sua saúde da baixa umidade
- Ciência e Saúde Casos de câncer devem disparar em 2050, com acentuadas desigualdades regionais
- Ciência e Saúde Novo sensor detecta sinais precoces de parkinson através das lágrimas
- Ciência e Saúde Sinal no intestino: bactéria prevê o risco futuro de diabetes
- Ciência e Saúde Água na Terra primitiva: descoberta revela segredos de 3 bilhões de anos
A física por trás do formato
Para entender essa diversidade, os cientistas modelaram digitalmente as características principais dessas ferramentas. Foram analisadas duas medidas básicas: o formato cônico e a seção transversal. O formato cônico define se a estrutura é um triângulo largo, como um dente de tubarão, ou fino e alongado, como uma presa.
A seção transversal, por sua vez, indica se a ferramenta é arredondada, como a presa de um elefante, ou achatada, como o ferrão de uma arraia. Objetos pontiagudos com seção mais arredondada são eficazes para iniciar uma fratura, enquanto ferramentas mais planas penetram mais profundamente por deslocarem menos material.
Contudo, a planicidade traz riscos. Estruturas mais planas são mais suscetíveis a dobras ou quebras. Por isso, os pesquisadores também calcularam a capacidade de cada ferramenta resistir à flambagem.
O equilíbrio ideal
Em simulações, a equipe comparou o desempenho de 25 formatos de cone, refletindo a variação encontrada em mais de 140 ferramentas biológicas. A análise revelou que alguns cones tiveram um desempenho combinado superior, otimizando tanto a perfuração quanto a resistência.
Os cones com o melhor desempenho em ambas as medidas tinham formatos semelhantes a:
-
ferrão de um escorpião;
-
presas de uma cobra-rei;
-
espinho de rosa;
-
dente de tubarão;
-
garras de um gavião-de-cauda-vermelha;
-
mandíbulas de uma formiga-correição;
-
dardo do amor de um caracol terrestre.
Outros formatos se mostraram eficientes na perfuração, mas suscetíveis à deformação, como os espinhos de cacto, que são mais descartáveis. Ferramentas como os caninos de um carnívoro, por outro lado, parecem otimizadas para resistir a danos, mesmo que perfurem com menos eficiência.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.