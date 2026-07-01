Fóssil de 518 milhões de anos revela a origem das presas de aranhas

Reconstrução artística do Urokodia, fóssil marinho de 518 milhões de anos que revela a origem das quelíceras - (crédito: Xiaodong Wang)

Cientistas identificaram em um fóssil de 518 milhões de anos a evidência mais antiga das quelíceras, estruturas que deram origem às presas das aranhas. A descoberta, feita a partir de um espécime chamado Urokodia, oferece informações cruciais sobre a evolução inicial desse grupo de animais.

O fóssil foi encontrado no sítio de Chengjiang, na China, por pesquisadores da Universidade de Leicester e da Universidade de Yunnan. O animal media entre 2 e 3 centímetros de comprimento e habitava um ecossistema marinho complexo e antigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Uma análise com tomografia de raios-X revelou a anatomia preservada do Urokodia. A tecnologia destacou a presença de dois membros em forma de pinça localizados logo atrás dos olhos, identificados como a forma ancestral das quelíceras.

O estudo demonstrou que, além das presas primitivas, o animal possuía características nas pernas que funcionavam como "brânquias em livro". Essa estrutura é semelhante à encontrada nos atuais caranguejos-ferradura, que pertencem à mesma linhagem evolutiva.

O Urokodia é um ancestral distante do grupo dos quelicerados, que hoje inclui mais de 100 mil espécies, como aranhas, escorpiões e carrapatos. A descoberta ajuda a preencher lacunas sobre a evolução dos primeiros animais, mostrando como essas estruturas especializadas se desenvolveram muito antes da transição desses seres para o ambiente terrestre.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.