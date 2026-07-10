Nova cirurgia robótica no SUS une tecnologia da China e implante do Brasil

Interface digital exibe planejamento em tempo real de cirurgia robótica de joelho, auxiliando na precisão do implante nacional - (crédito: Divulgação/Leonardo Figueiredo)

O Brasil realizou a primeira cirurgia ortopédica assistida por robótica com uma tecnologia desenvolvida na China e um implante nacional. Promovido pela Biomecanica, empresa brasileira de soluções para ortopedia, o procedimento de joelho marca um novo passo na adoção de tecnologias avançadas na medicina do país.

A iniciativa é fruto de uma parceria que incluiu transferência de tecnologia e treinamento. Antes de ser implementado no Brasil, o robô já havia sido usado em mais de 2 mil cirurgias na China. Médicos brasileiros viajaram ao país para acompanhar a aplicação clínica do sistema.

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O projeto também envolveu a adequação do equipamento aos implantes e técnicas cirúrgicas nacionais, além do processo regulatório para obter o registro na Anvisa. Embora a estreia tenha ocorrido em um procedimento de joelho, a plataforma também está preparada para cirurgias de quadril e coluna.

Avanço para o acesso à inovação em saúde

Historicamente, os sistemas de cirurgia robótica se concentram em hospitais privados devido aos altos custos. A realização do procedimento em um hospital público é um passo importante para ampliar o acesso à inovação aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A tecnologia funciona como uma ferramenta de apoio ao cirurgião, que mantém total controle sobre o procedimento”, explica Ana Carolina Pengo, CVO da Biomecanica. O sistema auxilia no planejamento e fornece informações em tempo real, contribuindo para maior precisão no posicionamento dos implantes.

Entre os benefícios potenciais da tecnologia estão a maior padronização dos procedimentos, a redução de variações técnicas e a possibilidade de melhores resultados clínicos para os pacientes.

Próximos passos

Após a primeira cirurgia com um produto nacional, a Biomecanica pretende expandir os programas de treinamento médico. O objetivo é ampliar gradualmente o uso da tecnologia em hospitais brasileiros.

A expectativa é formar novos centros de referência e consolidar um ecossistema que impulsione o crescimento da cirurgia robótica no país, tornando a inovação cada vez mais acessível à população.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.