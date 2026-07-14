Estudo revela a fórmula de 4 pilares que rejuvenesceu o cérebro de idosos

Um estudo com 1.065 idosos em 11 países latino-americanos acaba de responder a uma pergunta que a ciência buscava há décadas: dá para blindar o cérebro contra a demência com mudanças de hábito? A resposta, publicada agora, é sim — e os números surpreendem. Quem seguiu por dois anos um programa intensivo de exercício, dieta e treino mental teve um ganho cognitivo 55% maior do que quem recebeu apenas orientações básicas de saúde.

É o maior e mais robusto experimento do tipo já feito na região, e o primeiro a provar que essa estratégia funciona também fora dos laboratórios da Europa e dos Estados Unidos.

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A pesquisa publicada na revista The Lancet, foi conduzida em 11 países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, México, Peru e Uruguai, acompanhou pessoas entre 60 e 77 anos consideradas de alto risco para demência, seja por fatores cardiovasculares, pela idade avançada ou por um desempenho cognitivo já abaixo do ideal.

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Dois caminhos, um só objetivo

Os participantes foram sorteados para dois grupos. Um deles, batizado de SLI (Intervenção Sistemática no Estilo de Vida), seguiu por dois anos um protocolo supervisionado e multidomínio. O outro, o FLI (Intervenção Flexível no Estilo de Vida), recebeu apenas aconselhamento geral de saúde, o equivalente a uma orientação médica de rotina.

O grupo submetido ao protocolo intensivo combinou quatro frentes ao mesmo tempo:

Exercício físico quatro vezes por semana, misturando treino aeróbico, de força e de equilíbrio;

Dieta MIND, variação da alimentação mediterrânea voltada à proteção cerebral;

Treino cognitivo semanal com exercícios computadorizados (BrainHQ);

Controle rigoroso de pressão arterial, glicose e colesterol.

O resultado que chama atenção

A diferença entre os dois grupos foi grande. Quem seguiu o protocolo completo teve uma evolução cognitiva 55% maior por ano do que quem recebeu apenas orientações básicas de saúde, uma diferença que os pesquisadores classificam como estatisticamente significativa, ou seja, dificilmente fruto do acaso.

Na prática, isso significa avanços reais em memória, raciocínio e velocidade de processamento. Não é apenas "perder menos" com o tempo: é ganhar desempenho de verdade.

Mais do que os números, o estudo chama atenção pelo perfil de quem participou. Do total de voluntários, 75% eram mulheres e a amostra refletiu a diversidade étnica latino-americana: 59% se autodeclararam mestiços, 27% brancos, 7% mulatos, 2% negros e 1% indígenas, além de participantes que se identificaram como "mistos ou outros" ou preferiram não informar raça e etnia.

É essa composição que os pesquisadores destacam como um dos principais méritos do trabalho: pela primeira vez, uma intervenção multidimensional de grande porte foi testada e adaptada culturalmente para populações historicamente sub-representadas nos ensaios clínicos sobre prevenção da demência.

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Adesão, abandono e segurança

Nem todo mundo aguentou o ritmo até o fim. Dos 1.065 participantes, 82,3% completaram os dois anos de acompanhamento. A taxa de abandono foi maior entre quem recebeu apenas orientação básica, 20,2% contra 15,2% no grupo do protocolo intensivo, um dado que sugere que o acompanhamento mais próximo pode ter ajudado a manter as pessoas engajadas.

Do lado da segurança, o programa se mostrou tranquilo: os efeitos adversos mais comuns foram dores musculoesqueléticas (21% no grupo intensivo, ante 2% no grupo de controle) e infecções respiratórias leves. Houve oito óbitos ao longo do estudo, três no grupo intensivo e cinco no grupo de controle, nenhum relacionado à intervenção.

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A demência avança em ritmo acelerado nos países de baixa e média renda, e a América Latina está no centro dessa curva. Ao provar que um protocolo estruturado, supervisionado, mas replicável, funciona mesmo em contextos de maior vulnerabilidade social, o estudo abre caminho para que políticas públicas de saúde na região passem a incorporar essas estratégias como ferramenta concreta de prevenção, e não apenas como recomendação genérica de "vida saudável".

O financiamento principal do estudo veio da Alzheimer's Association, entidade internacional de referência na área, que também participou do desenho da pesquisa. O trabalho reuniu centenas de pesquisadores em 12 centros de estudo espalhados pela América Latina, incluindo a Universidade de São Paulo (USP) com recrutamento entre outubro de 2021 e julho de 2023 e conclusão do acompanhamento dos últimos participantes em novembro de 2025.