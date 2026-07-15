Rara mudança de cor é descoberta em sapo australiano

Um dos anfíbios mais conhecidos da Austrália acaba de revelar um segredo que permaneceu escondido por quase dois séculos. Pesquisadores da Universidade de Newcastle descobriram que o sapo-sino verde e dourado (Ranoidea aurea) possui uma rara coloração azul metálica que muda para verde conforme o ângulo de observação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O fenômeno foi descrito em um estudo publicado em 6 de julho na revista Austral Ecology e representa um dos registros mais claros de iridescência já documentados em anfíbios. Até então, esse efeito óptico era mais associado a animais como aves, besouros e borboletas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O autor principal, Dr. John Gould, biólogo da conservação da Universidade de Newcastle, afirmou que a iridescência é um fenômeno óptico extraordinário. “A iridescência ocorre quando a cor muda de acordo com o ângulo de visão”, disse o Dr. Gould. “Duas pessoas em locais diferentes podem olhar para a mesma área de tecido ao mesmo tempo e ver cores diferentes. É um efeito ótico notável, mas muito raramente documentado em anfíbios.”
A pele colorida do sapo fica escondida quando o animal está parado, mas aparece durante os saltos ou movimentos das pernas. Segundo os pesquisadores, esse brilho pode tornar o sinal visual ainda mais chamativo para assustar ou distrair predadores.
“Acredita-se que a parte interna azul da coxa já desempenhe um papel importante na defesa contra predadores. Nossos resultados sugerem que a iridescência pode intensificar esse sinal visual, tornando-o ainda mais visível e atraente quando o sapo se move”, acrescenta o Dr. Gould.
Durante o trabalho de campo na Ilha Kooragang, no estado australiano de Nova Gales do Sul, Gould examinou três sapos adultos, um macho e duas fêmeas, em busca de sinais de iridescência. As análises das gravações feitas confirmaram que a pele azul da fêmea da parte interna das coxas apresenta um brilho metálico intenso.
Dependendo do ângulo de observação, a região pode variar entre azul-escuro, azul-celeste, turquesa e azul-esverdeado. Enquanto isso, o resto do corpo permanece com a conhecida coloração verde da espécie, escondendo completamente essa característica quando o animal está em repouso.
A descoberta muda a forma como os cientistas entendem a produção da cor azul na pele de sapos. Ao contrário do que acontece com muitos pigmentos, o azul é uma cor rara de ser produzida quimicamente na natureza. Essa costuma surgir por meio da chamada coloração estrutural, quando estruturas microscópicas refletem e espalham luz.
Até então, pesquisadores acreditavam que o azul dos anfíbios era resultado principalmente da dispersão da luz em estruturas organizadas de maneira aleatória. No entanto, a presença de iridescência indica que essas estruturas precisam estar organizadas de forma muito mais ordenada, semelhante ao que ocorre nas asas de borboletas.
“Este estudo demonstra que a pele dos anfíbios pode ser muito mais complexa do que imaginávamos anteriormente e sugere que pode haver outros exemplos de iridescência ainda por descobrir”, afirma Dr. Gould.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Hubble revela quatro estrelas anãs brancas "secretas"perto da Terra
- Ciência e Saúde Cigarro eletrônico reduz em 15% o fôlego de jovens, aponta estudo
- Ciência e Saúde Telescópio detectará buracos negros distantes que destroem estrelas
- Ciência e Saúde Estudo revela a fórmula de 4 pilares que rejuvenesceu cérebro de idosos
- Ciência e Saúde Vacinação de gestantes reduz pela metade casos graves de bronquiolite
- Ciência e Saúde Nova lente de nêutrons revoluciona a forma de ver o interior da matéria
- Ciência e Saúde Biometais: como um verme marinho está revolucionando a ciência
- Ciência e Saúde Café: da bebida 'do diabo' aos best-sellers de autoajuda cristã
- Ciência e Saúde Nove em cada dez cidades do País já sofreram desastres climáticos, diz estudo
- Ciência e Saúde Você consegue identificar um rosto feito com inteligência artificial? Descubra com nosso teste
- Ciência e Saúde Açúcar é detectado no espaço e reforça hipótese sobre a origem da vida na Terra