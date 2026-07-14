Hubble revela quatro estrelas anãs brancas "secretas"perto da Terra

Estrelas como estas, uma anã vermelha e uma anã branca, formam os sistemas binários recentemente descobertos por cientistas - (crédito: Mark A. Garlick/University of Warwick )

Pesquisadores observaram pela primeira vez quatro estrelas anãs brancas que orbitam sistemas binários em nossa vizinhança espacial. Os sistemas estão a menos de 65 anos-luz da Terra e um deles contém a nona anã branca mais próxima do nosso Sol.

As quatro anãs brancas têm anãs vermelhas como companheiras, que são estrelas maiores e mais brilhantes. Por esse motivo, os sistemas pareciam ser compostos por uma única estrela.

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Os novos resultados, publicados na revista "MNRAS", identificaram que cada uma dessas anãs vermelhas próximas abrigava uma companheira anã branca oculta. Astrônomos já realizam levantamentos detalhados da vizinhança estelar há décadas, mas objetos como esses são difíceis de encontrar.

A técnica de detecção

Os quatro sistemas eram de interesse por apresentarem uma oscilação radial, um fenômeno em que uma estrela se move sutilmente para frente e para trás. Esse comportamento indica a presença de um objeto massivo em órbita.

Com dados do espectrógrafo ultravioleta do Telescópio Espacial Hubble, a equipe obteve observações detalhadas dos sistemas. Anãs brancas geralmente se destacam no ultravioleta, mas as anãs vermelhas complicam o processo com suas intensas erupções, que podem imitar o sinal de uma anã branca. Os pesquisadores usaram técnicas de calibração personalizadas para confirmar a presença das estrelas.

Um sistema enigmático

O sistema G 203-47, a apenas 25 anos-luz de distância, provou ser particularmente intrigante. Foram necessários 27 anos desde a observação inicial da oscilação para que a anã branca companheira fosse encontrada.

G 203-47 também é incomum porque sua anã vermelha gira a cada 100 dias ou mais, mas orbita a anã branca a cada 14,9 dias. Normalmente, as forças gravitacionais manteriam os corpos em sincronia. A anã vermelha, no entanto, gira muito lentamente para que isso ocorra.

Essa característica sugere que o sistema teve uma história evolutiva diferente, com interações mais suaves e breves. A descoberta das quatro anãs brancas atualiza o censo local desses objetos e corresponde ao que modelos teóricos previam.

Apenas 30% das anãs vermelhas em um raio de 20 parsecs (65 anos-luz) foram pesquisadas em busca de companheiras ocultas. Acredita-se que possa haver até 10 sistemas binários adicionais em nosso ambiente estelar ainda não encontrados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.