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Inflamação

Pesquisa liga bactérias da boca ao desenvolvimento de artrite nas mãos

A quantidade alterada do micro-organismo também teve relação com o metabolismo do aminoácido tirosina no intestino, uma via previamente implicada com a doença inflamatória das mãos

Composição das bactérias bucais desempenha um papel na inflamação sistêmica - (crédito: Wikimedia commons/Divulgação )
Composição das bactérias bucais desempenha um papel na inflamação sistêmica - (crédito: Wikimedia commons/Divulgação )

 O desequilíbrio no ambiente microbiano da boca pode estar associado à artrite nas mãos, condição decorrente do desgaste nas cartilagens das articulações, caracterizada por inchaço, dor e, às vezes, formação de cistos nos dedos. A constatação, de pesquisadores da Universidade Central Sul, na China, reforça descobertas anteriores, de que a composição das bactérias bucais desempenha um papel na inflamação de órgãos diversos, interagindo diretamente com a população de micro-organismos do intestino.

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Os cientistas utilizaram amostras de saliva de 52 pacientes com artrite sintomática nas mãos, recrutadas em um estudo comunitário sobre osteoartrite, e de 712 pessoas sem a doença. Eles compararam o sequenciamento genético do material e verificaram que, nos indivíduos diagnosticados com desgaste nas articulações, a riqueza da microbiota oral era significativamente menor, com importantes alterações na composição. 

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Em especial, os pesquisadores identificaram a abundância da bactéria Trichococcus, que foi associada com a gravidade dos sintomas da artrite. A quantidade alterada do micro-organismo também teve relação com o metabolismo do aminoácido tirosina no intestino, uma via previamente implicada com a doença inflamatória das mãos. 

Eixo

Além disso, na amostra dos pacientes diagnosticados, havia menos correlações entre o microbioma oral e intestinal, sugerindo que o equilíbrio entre as duas comunidades estava comprometido. “Esse estudo fornece a primeira evidência que relaciona alterações no microbioma oral à artrite sintomática da mão e destaca sua correlação com a disbiose do microbioma intestinal, sugerindo um papel potencial do eixo microbioma oral-intestinal na patogênese da artrite sintomática da mão”, afirmam os autores, no artigo.

“Muitos ainda associam o dentista apenas ao tratamento da dor ou a procedimentos estéticos, mas ir ao dentista é tão importante quanto realizar exames de sangue, urina ou imagem. A odontologia não se resume aos dentes”, destaca o dentista Marcelo Kyrillos, da clínica Ateliê Oral (SP). O especialista destaca que a microbiota bucal contém uma variedade de bactérias, vírus, fungos e protozoários e que o desequilíbrio dessa flora pode “desencadear infecções e doenças graves com repercussões em todo o organismo.” (Paloma Oliveto).

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Paloma Oliveto

Repórter sênior

Formada na Universidade de Brasília, é especializada na cobertura de ciência e saúde há mais de uma década. Entre as premiações recebidas, estão primeiro lugar no Grande Prêmio Ayrton Senna e menção honrosa no Prêmio Esso.

Por Paloma Oliveto
postado em 22/07/2026 05:11
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