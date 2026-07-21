Fabricante do Ozempic acusa laboratório do Mounjaro de propaganda enganosa

A gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos para obesidade e diabetes Wegovy e Ozempic, anunciou nesta terça-feira (21) um processo nos Estados Unidos contra seu principal concorrente, o laboratório americano Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, por "propaganda enganosa".
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A empresa dinamarquesa denuncia "uma campanha publicitária nacional enganosa que confunde os consumidores ao usar estudos desatualizados para comparar doses injetáveis mais altas dos medicamentos da Lilly com doses mais baixas dos medicamentos injetáveis da Novo Nordisk para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2", segundo comunicado.
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A Novo Nordisk critica as comparações de seus tratamentos com os principais medicamentos da concorrente americana, Mounjaro e Zepbound.
A Novo Nordisk desenvolveu uma molécula, a semaglutida, enquanto a empresa americana Eli Lilly criou a molécula tirzepatida.
O grupo dinamarquês cita especificamente uma campanha publicitária baseada no que considera uma comparação "obsoleta" entre o Zepbound e o Wegovy, que omite a dosagem mais alta deste último.
Esses tratamentos para obesidade imitam um hormônio secretado pelos intestinos, o GLP-1. Eles podem ser usados para perda de peso ou para tratar o diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença.
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