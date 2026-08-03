Alimentação natural para cães é segura? Veja o que dizem os experts

Muitos tutores relatam melhorias visíveis na saúde de seus pets, como pelos mais brilhantes, aumento da energia e melhor digestão - (crédito: Magnific)

A troca da ração industrializada por "comida de verdade" tem se tornado uma forte tendência entre tutores de cães. A busca por uma dieta mais saudável e livre de conservantes impulsiona essa mudança, mas a transição exige conhecimento e, principalmente, acompanhamento profissional para não colocar a saúde do animal em risco.

A promessa de uma alimentação natural bem planejada é atraente. Com ingredientes frescos e selecionados, como carnes, legumes e carboidratos de qualidade, é possível oferecer um cardápio rico em nutrientes. Muitos tutores relatam melhorias visíveis na saúde de seus pets, como pelos mais brilhantes, aumento da energia e melhor digestão.

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Essa abordagem também permite personalizar a dieta segundo as necessidades específicas de cada cão, considerando fatores como idade, raça, peso e condições de saúde preexistentes. Para animais com alergias ou sensibilidades alimentares, a comida natural pode ser uma excelente alternativa.

Os cuidados indispensáveis na dieta caseira

O principal risco de uma dieta caseira feita sem orientação é o desequilíbrio nutricional. A falta ou o excesso de vitaminas e minerais pode causar problemas graves a longo prazo, afetando desde os ossos até o funcionamento de órgãos vitais. Apenas um profissional pode formular uma receita que atenda a todas as demandas do organismo do cão.

Outro ponto de atenção é o risco de contaminação por bactérias, como a Salmonela, especialmente em dietas que incluem carnes cruas. O preparo e o armazenamento dos alimentos devem seguir regras rígidas de higiene para garantir a segurança tanto do pet quanto da família.

Além disso, é fundamental saber que muitos alimentos comuns para humanos são tóxicos para os cães. Itens como cebola, alho, uva, chocolate e xilitol (um adoçante comum) nunca devem fazer parte do cardápio canino. A oferta de ossos cozidos também é perigosa, pois eles podem se quebrar e causar perfurações no sistema digestivo.

Antes de iniciar qualquer alteração na alimentação do seu cão, a consulta com um médico-veterinário, de preferência especializado em nutrição animal, é indispensável. Ele irá solicitar exames para avaliar a saúde do pet e, com base nos resultados, poderá criar um plano alimentar completo e seguro. A transição da ração para a comida natural também deve ser gradual, a fim de evitar problemas digestivos e garantir a adaptação do animal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.