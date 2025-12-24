Tóxico para cachorro: 12 comidas de Natal e Ano-Novo perigosas

As comidas de Natal e Ano-Novo podem ser prejudiciais à saúde dos cachorros (Imagem: Aleksandra Suzi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As comidas servidas nas ceias de Natal e Ano-Novo são repletas de significados especiais e tradições familiares para os seres humanos, muitas vezes refletindo anos de cultura e costumes. No entanto, é fundamental reconhecer que diversos pratos festivos são prejudiciais à saúde dos cachorros e não devem ser compartilhados com os animais de estimação.

Por isso, abaixo, confira alguns alimentos comuns nas festas que podem ser tóxicos para os cachorros!

1. Chocolate

Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, a substância metilxantina, presente no chocolate, pode levar a casos de intoxicações graves nos cães e, se não for identificada e tratada em tempo, levar à morte. Quando consumido, o doce pode causar sintomas como vômito, diarreia, hiperatividade, tremores musculares, entre outros.

2. Uva-passa

Mesmo em pequenas quantidades, essa fruta pode levar à insuficiência renal aguda nos cachorros, resultando em vômito, diarreia, letargia e possível falência renal.

3. Alimentos com cebola e alho

Ambos os ingredientes contêm compostos capazes de danificar as células vermelhas do sangue dos cães, levando à anemia. Os sintomas da ingestão incluem fraqueza, letargia, falta de apetite e urina avermelhada.

4. Massas fermentadas de pães ou bolos

Segundo Aluizio Nunes dos Santos, as massas em geral podem acarretar distensão abdominal e dor no cachorro, devido à presença de fermento, levando o pet a desenvolver um quadro de cólica e a produzir gases.

5. Farofa

O excesso de sal, gordura e temperos que vão na farofa podem causar problemas digestivos, intoxicação, descontrole de peso e aumentar o risco de doenças renais nos cachorros.

6. Comidas ricas em gordura

Alimentos gordurosos, como restos de carne com gordura, podem causar pancreatite nos cachorros, resultando em dor abdominal, vômito, diarreia e, em casos graves, complicações sérias.

7. Bebidas alcoólicas

O álcool é altamente tóxico para cães e pode causar vômitos, letargia, coordenação prejudicada, problemas respiratórios, coma e até mesmo morte.

8. Peru ou aves com ossos

Os ossos podem se quebrar e causar perfuração no trato gastrointestinal do cachorro, levando à dor, ao vômito, à obstrução intestinal e a possíveis complicações graves.

9. Nozes e frutas com caroços

Nozes, caroços de frutas como damascos, pêssegos ou cerejas podem ser perigosos para os cachorros, levando a obstruções intestinais ou até mesmo à toxicidade, dependendo da fruta.

10. Leite

O leite é considerado tóxico para cães porque a maioria deles não possui quantidade suficiente da enzima lactase, responsável por digerir a lactose — o açúcar natural do leite. Quando um cachorro consome leite, essa lactose não digerida permanece no organismo e acaba fermentando no intestino, o que provoca sintomas como diarreia, gases, náuseas, vômitos e desconforto abdominal.

11. Doces e guloseimas

Doces e guloseimas em geral podem ser ricos em açúcar e ingredientes artificiais que não são saudáveis para os cachorros. Além disso, conforme explica Aluizio Nunes dos Santos, podem causar obesidade e problemas dentários, além de diabetes.

12. Sobremesas com café

Sobremesas com café, como o tiramisù, tortas e sorvetes, podem ser extremamente perigosas para os cães devido à presença de cafeína, uma substância altamente tóxica para eles. Mesmo pequenas quantidades podem causar sintomas graves, como agitação, aceleração dos batimentos cardíacos, tremores e, em casos severos, convulsões.

Consulte um veterinário

Em caso de ingestão acidental, é imprescindível buscar imediatamente orientação veterinária para tratamento adequado. Além disso, optar por petiscos e refeições adequadas para os cachorros é uma maneira mais segura e saudável de incluí-los nas celebrações, garantindo que eles possam desfrutar das festividades sem correr riscos à sua saúde.