Quem amamenta pode usar canetas emagrecedoras? Especialista explica

O uso do remédio não é recomendado durante a amamentação devido à falta de estudos que comprovem sua segurança nesse período - (crédito: Magnific)

A possibilidade de usar medicamentos durante a amamentação é hoje a principal dúvida dos brasileiros sobre o tema. Um levantamento da plataforma Olá Doutor mostra que perguntas relacionadas ao aleitamento materno geraram mais de 6,9 milhões de buscas no Google nos últimos 12 meses, com destaque para "quem amamenta pode tomar Mounjaro?", que liderou o ranking com cerca de 71,2 mil pesquisas.

O interesse acompanha a popularização do medicamento, indicado para tratamento do diabetes tipo 2 e utilizado também para emagrecimento. Segundo a médica Manoella Ferreira, entretanto, o uso do remédio não é recomendado durante a amamentação devido à falta de estudos que comprovem sua segurança nesse período.

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"São medicamentos que podem afetar o apetite e a disposição de quem amamenta de forma mais ampla, o que reflete diretamente na amamentação. De toda forma, qualquer avaliação deve ser feita de maneira individual, com acompanhamento médico, preferencialmente no período pós-desmame", afirma.

O ranking também mostra que as dúvidas mais frequentes estão concentradas no uso de medicamentos considerados comuns. As perguntas sobre dipirona (50,9 mil buscas), ibuprofeno (50,2 mil) e nimesulida (33,4 mil) aparecem entre as dez mais pesquisadas, além de questões sobre creatina, pílula do dia seguinte e procedimentos como tatuagem.

Confira as perguntas mais pesquisadas sobre amamentação no Google nos últimos 12 meses:

Quem amamenta pode tomar Mounjaro? — 71,2 mil buscas;

Quem amamenta pode tomar creatina? — 54,4 mil;

Quem amamenta pode tomar dipirona? — 50,9 mil;

Quem amamenta pode tomar ibuprofeno? — 50,2 mil;

Amamentar emagrece? — 45,2 mil;

Quem amamenta pode fazer tatuagem? — 42,3 mil;

Quem amamenta pode tomar pílula do dia seguinte? — 41,8 mil;

Posições para amamentar — 40,9 mil;

Quem tem silicone pode amamentar? — 35,2 mil;

Quem amamenta pode tomar nimesulida? — 33,4 mil;

Quem amamenta pode doar sangue? — 27,8 mil.

De acordo com a especialista, mesmo medicamentos de uso frequente devem ser utilizados apenas com orientação médica durante o período de amamentação. Ela explica que o ibuprofeno é considerado compatível com o aleitamento pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, enquanto a dipirona passou a ser vista com maior cautela por referências internacionais. Já a nimesulida costuma exigir substituição por outro medicamento ou até a suspensão temporária da amamentação durante o tratamento.

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Ainda segundo o levantamento, realizado com base nas pesquisas feitas por brasileiros no Google ao longo dos últimos 12 meses, o predomínio de perguntas sobre medicamentos indica que a segurança do bebê é a principal preocupação de quem está amamentando.