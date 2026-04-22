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SAÚDE

Anvisa aprova Mounjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2

O medicamento passa a ser permitido para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos

Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com maior número de casos de diabetes tipo 2, segundo a Federação Internacional de Diabetes - (crédito: Reprodução/BBC News Brasil )
Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com maior número de casos de diabetes tipo 2, segundo a Federação Internacional de Diabetes - (crédito: Reprodução/BBC News Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (22/4), o uso da tirzepatida no tratamento da diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Comercializada como Mounjaro, a substância ganhou popularidade como “caneta emagrecedora” por favorecer a perda de peso.

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O medicamento passou a ser comercializado no Brasil em 2023 para adultos com diabetes tipo 2. Em junho do ano passado, o uso foi liberado para adultos obesos ou com sobrepeso. 

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A autorização das canetas para crianças baseia-se em um estudo clínico internacional publicado na revista The Lancet em setembro de 2025. O Mounjaro é o primeiro medicamento da classe dos agonistas do receptor GLP 1 a ser aprovado para o uso pediátrico.

O fármaco atua imitando os hormônios GIP e GLP 1, essenciais para a regulação da glicose e do apetite. Assim, a substância auxilia na liberação de insulina após as refeições e na menor produção de glicose pelo fígado, o que traz saciedade por mais tempo. 

Atualmente, o Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com maior número de casos de diabetes tipo 2, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Em todo o país, 16, 6 milhões de pessoas sofrem com a doença. A Sociedade Brasileira de Diabetes aponta que cerca de 213 mil adolescentes e crianças têm diabetes tipo 2, enquanto quase 1,5 milhão são pré-diabéticos. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo.

A diabetes tipo 2 é caracterizada por valores elevados de glicose no sangue, chamado de hiperglicemia. Nesse tipo, o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e alimentação desbalanceada.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 22/04/2026 15:29
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