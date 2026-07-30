Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Mounjaro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e suspendeu a comercialização de produtos da Derme Ervas Farmácia de Manipulação Ltda. As medidas constam na Resolução nº 2.952/2026, publicada nesta quinta-feira (30/7) no Diário Oficial da União (DOU).
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No caso do Mounjaro, a fabricante Eli Lilly do Brasil identificou a circulação de unidades irregulares que utilizavam um lote legítimo, de número D881474, mas apresentavam um número de série incompatível, identificado como 302199651396.
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Com isso, a Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos que apresentem essa combinação específica de lote e número de série. Os medicamentos não poderão ser distribuídos, comercializados ou utilizados.
A agência orienta pacientes e profissionais de saúde a adquirirem medicamentos apenas em farmácias regularizadas, exigirem a emissão da nota fiscal e verificarem se o produto está acondicionado na embalagem original e completa.
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Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade do produto.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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