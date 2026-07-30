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Fiscalização

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Mounjaro

Medidas publicadas no Diário Oficial da União atingem medicamentos com identificação irregular e proíbem comercialização dos produtos manipulados

Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade - (crédito: AFP)
Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade - (crédito: AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e suspendeu a comercialização de produtos da Derme Ervas Farmácia de Manipulação Ltda. As medidas constam na Resolução nº 2.952/2026, publicada nesta quinta-feira (30/7) no Diário Oficial da União (DOU).

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No caso do Mounjaro, a fabricante Eli Lilly do Brasil identificou a circulação de unidades irregulares que utilizavam um lote legítimo, de número D881474, mas apresentavam um número de série incompatível, identificado como 302199651396.

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Com isso, a Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos que apresentem essa combinação específica de lote e número de série. Os medicamentos não poderão ser distribuídos, comercializados ou utilizados.

A agência orienta pacientes e profissionais de saúde a adquirirem medicamentos apenas em farmácias regularizadas, exigirem a emissão da nota fiscal e verificarem se o produto está acondicionado na embalagem original e completa.

Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade do produto.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 30/07/2026 16:01
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