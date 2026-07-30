Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Mounjaro

Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade - (crédito: AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e suspendeu a comercialização de produtos da Derme Ervas Farmácia de Manipulação Ltda. As medidas constam na Resolução nº 2.952/2026, publicada nesta quinta-feira (30/7) no Diário Oficial da União (DOU).

No caso do Mounjaro, a fabricante Eli Lilly do Brasil identificou a circulação de unidades irregulares que utilizavam um lote legítimo, de número D881474, mas apresentavam um número de série incompatível, identificado como 302199651396.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com isso, a Anvisa determinou a apreensão de todos os produtos que apresentem essa combinação específica de lote e número de série. Os medicamentos não poderão ser distribuídos, comercializados ou utilizados.

A agência orienta pacientes e profissionais de saúde a adquirirem medicamentos apenas em farmácias regularizadas, exigirem a emissão da nota fiscal e verificarem se o produto está acondicionado na embalagem original e completa.

Em caso de suspeita de falsificação, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento e entrar em contato com a fabricante para confirmar a autenticidade do produto.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Brasil Mulher morre após realizar exame de colonoscopia em São Paulo

Mulher morre após realizar exame de colonoscopia em São Paulo Brasil Nível do Guaíba pode atingir cota de alerta nesta sexta-feira

Nível do Guaíba pode atingir cota de alerta nesta sexta-feira Brasil TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses "emendas Pix"

TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses "emendas Pix" Brasil Guiana Francesa derruba exigência de visto de curta duração para brasileiros

Guiana Francesa derruba exigência de visto de curta duração para brasileiros Brasil Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca

Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca Brasil Receita Federal faz leilão de eletrônicos e veículos; veja como participar