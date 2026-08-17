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Prática da gratidão traz benefícios para o humor, mostra estudo global

Pesquisa com mais de 10 mil participantes em 34 países revelou que os efeitos positivos incluem aumento do otimismo

Conexão social se mostra essencial para os efeitos positivos da gratidão, promovendo bem-estar e reciprocidade entre as pessoas - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)
Conexão social se mostra essencial para os efeitos positivos da gratidão, promovendo bem-estar e reciprocidade entre as pessoas - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Práticas que estimulam a gratidão, como enviar uma mensagem a alguém ou listar motivos de agradecimento, trazem benefícios para o humor e as relações sociais. Um estudo global com mais de 10 mil participantes em 34 países revelou que os efeitos positivos incluem aumento do otimismo e redução da inveja.

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A pesquisa, publicada na revista científica "PNAS", contou com a participação de 598 voluntários no Brasil. Os resultados mostram que o impacto varia conforme a cultura do país e o tipo de prática adotada.

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Das seis estratégias testadas, a que produziu maior efeito foi escrever e enviar uma mensagem para alguém a quem se é grato. Por outro lado, a intervenção com menor impacto foi a mais popular: fazer uma lista de cinco coisas pelas quais se sente gratidão.

Outras propostas avaliadas foram:

  • escrever uma carta a alguém, mas não enviar;

  • fazer a reflexão de Naikan, escrevendo sobre o que você recebeu, deu e poderia fazer para ajudar na semana anterior;

  • pensar e escrever sobre cinco coisas do dia anterior e imaginar a vida sem elas;

  • escrever uma carta a Deus ou a uma força superior, reconhecendo o que lhe foi dado.

“Um dos principais resultados a que chegamos é que, no geral, todas as intervenções propostas funcionaram”, comenta o psicólogo Paulo Sérgio Boggio, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e um dos coautores brasileiros do artigo. Segundo ele, o maior efeito ocorreu quando a conexão social entrou em jogo de forma explícita. “A questão da conexão social é central.”

Diferenças culturais

O estudo verificou que as intervenções de gratidão levaram a melhoras imediatas no bem-estar psicológico. Foi observado um aumento no afeto positivo, no sentimento de reciprocidade social, na satisfação com a vida e no otimismo, além de uma redução no afeto negativo e na inveja.

A maior variação nos resultados, no entanto, ocorreu na comparação entre os países. O impacto das práticas foi maior no México e quase nulo na Noruega, com o Brasil posicionado no meio da escala. Fatores como rigidez cultural, distância do poder e religiosidade da população influenciaram o grau de efeito das medidas.

Para Boggio, a gratidão é uma emoção com um forte componente social. “Sentir-se grato aumenta a probabilidade de você ajudar outras pessoas – e não necessariamente a pessoa que te ajudou”, afirma. “Isso gera uma espiral de ajuda entre as pessoas.”

Os pesquisadores buscam agora entender se a variação nas respostas entre os países está ligada às normas sociais locais ou à necessidade de encontrar intervenções mais adequadas para cada cultura. O estudo colaborativo teve como objetivo escapar da concentração de dados de países ocidentais, já que cerca de 50% das pesquisas sobre gratidão são de origem norte-americana.

O artigo A multinational megastudy of the effects of gratitude practices on subjective well-being pode ser lido em: pnas.org/doi/10.1073/pnas.2537789123.

*Com informações da Agência Fapesp

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 10:07 / atualizado em 17/08/2026 10:09
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