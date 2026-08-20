Quanto tempo uma infecção dentária leva para se tornar grave

Uma dor de dente que parece inofensiva pode evoluir para um quadro grave em questão de dias ou poucas semanas. O tempo exato varia conforme a saúde geral da pessoa e a agressividade das bactérias, mas o alerta é claro: um abscesso dentário não tratado é uma porta de entrada para complicações que podem levar à morte.

O que começa como uma cárie ou uma pequena lesão na gengiva pode permitir que bactérias invadam a polpa do dente, o tecido mole em seu interior. A partir daí, o corpo reage formando uma bolsa de pus, conhecida como abscesso, na tentativa de conter o avanço dos microrganismos. Nesta fase inicial, os sintomas mais comuns são dor pulsante, sensibilidade ao calor ou frio e, às vezes, um pequeno inchaço na gengiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Se não houver tratamento odontológico, a infecção rompe essa barreira inicial e se espalha pelos tecidos vizinhos. O pus pode se deslocar para o osso da mandíbula, para o assoalho da boca ou para os tecidos moles do rosto e do pescoço. É nesse momento que o quadro se agrava significativamente.

Sinais de que a infecção dentária está se agravando

É fundamental reconhecer os sinais de que o problema está saindo do controle. Buscar atendimento de emergência é crucial se, além da dor de dente, a pessoa apresentar:

Inchaço visível no rosto, pescoço ou ao redor dos olhos;

Dificuldade para abrir a boca, engolir ou até mesmo respirar;

Febre alta, calafrios e mal-estar generalizado;

Gosto ruim e persistente na boca;

Gânglios do pescoço inchados e doloridos.

Esses sintomas indicam que a infecção deixou de ser um problema localizado e pode estar se espalhando pelo corpo. O inchaço no pescoço, por exemplo, é particularmente perigoso, pois pode comprimir as vias aéreas e causar asfixia.

O perigo da automedicação

Um dos maiores erros é tentar resolver a dor de dente com analgésicos e anti-inflamatórios sem prescrição. Esses medicamentos aliviam a dor temporariamente, criando uma falsa sensação de melhora. No entanto, eles não combatem as bactérias. Enquanto a dor é mascarada, a infecção continua avançando silenciosamente, tornando o tratamento futuro mais complexo e arriscado.

Quando as bactérias de uma infecção dentária atingem a corrente sanguínea, podem causar uma sepse, também conhecida como infecção generalizada. Essa condição faz com que o sistema de defesa do corpo ataque os próprios tecidos e órgãos, podendo levar à falência múltipla de órgãos. Por isso, qualquer dor de dente persistente deve ser avaliada por um dentista o mais rápido possível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.