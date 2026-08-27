Tempestade solar atinge a Terra nesta quinta-feira: entenda o impacto

Uma tempestade solar de intensidade moderada que atingirá o planeta Terra poderá provocar auroras boreais na superfície do planeta. O fenômeno é consequência de uma erupção solar de classe M6.9, registrada nessa terça-feira (25/6).

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Segundo informações do portal norte-americano especializado em notícias científicas, o Space.Com, a erupção em questão é considerada como de "tamanho médio". A NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos) emitiu alertas de tempestades geomagnéticas de nível G1 (baixa) para esta quinta (27/8). Para esta sexta e sábado, de classe G2 (moderada).

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O principal impacto sofrido pela Terra diz respeito à entrada de partículas carregadas da ejeção de massa coronal na atmosfera superior do planeta. A massa em questão diz respeito a nuvens gigantes com bilhões de toneladas eletricamente carregadas, acompanhadas de campos magnéticos. A interação com átomos e moléculas locais gera as cortinas de luzes coloridas, justamente conhecidas como auroras boreais.

Ainda em relação aos impactos, é possível que satélites em órbita baixa da Terra sofram arrasto. Com isso, sistemas de rádio podem sofrer instabilidade. Além disso, astronautas precisarão se proteger da forte radiação solar, ou correrão sério risco de vida.

Na superfície da Terra, no entanto, Humanos não sofrerão danos físicos. Tanto atmosfera quanto campo magnético atuam como escudo de proteção.

Vale destacar que uma tempestade solar é, segundo a agência espacial norte-americana (Nasa), uma súbita explosão de partículas, energia e campos magnéticos jogados pelo Sol em direção ao espaço. Uma erupção solar é, enquanto isso, algo comum, e de alta periodicidade.

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No entanto, podem ser divididas em diversas classes. São elas X (variável em vários níveis como X.2, X.3, a mais severa de todas); M (de tamanho médio); C (pequenas e de poucas consequências para a Terra); B (10x menores do que as da C); e A (10x menores do que as da B). As erupções fazem parte da atividade solar, e ocorrem nos momentos de maior atividade do Sol.