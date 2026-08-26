Eclipse lunar: saiba como ver o último fenômeno visível até 2029

A boa notícia para os observadores casuais é que o fenômeno pode ser visto a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Prepare-se para olhar para o céu, pois um evento astronômico raro acontece nesta semana. Na noite de quinta-feira (27) para sexta-feira (28), um eclipse lunar parcial será visível em todo o território nacional, sendo o mais profundo do tipo a ocorrer até o final de 2028.

Durante o auge do fenômeno, a Lua terá 96,3% de sua superfície coberta pela umbra, a parte mais escura da sombra da Terra. O evento ocorre quando nosso planeta se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural.

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Devido à grande cobertura, é muito provável que a Lua adquira um tom avermelhado ou alaranjado, fenômeno popularmente conhecido como “Lua de Sangue”. Essa coloração intensa deve ser mais visível durante o máximo do eclipse.

A astrônoma do Observatório Nacional Josina Oliveira do Nascimento explica o motivo. “A Lua está recebendo o reflexo da luz da atmosfera da Terra, essa cor avermelhada é por causa das partículas que estão no ar.”

A boa notícia para os observadores casuais é que o fenômeno pode ser visto a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos. Basta procurar um local com céu limpo, longe da poluição luminosa das grandes cidades, e aproveitar a vista.

Horários do fenômeno (Horário de Brasília)

O tempo de observação muda de acordo com sua localização, devido ao fuso horário, por isso fique atento aos principais momentos do evento, seguindo o horário de Brasília:

Início do eclipse penumbral: 27 de agosto, às 22h24

Início do eclipse parcial: 27 de agosto, às 23h34

Máximo do eclipse parcial: 28 de agosto, a 1h13 (momento de maior obscurecimento)

Fim do eclipse parcial: 28 de agosto, às 2h52

Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto, às 4h02

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.