Telescópio Roman da NASA inicia jornada para decifrar o universo

Quando estiver operacional, o Roman combinará visão infravermelha de alta resolução com uma visão ampla do céu. - (crédito: AFP)

O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman da NASA iniciou uma jornada de três meses para sua órbita final, a cerca de um milhão de milhas da Terra. O observatório foi lançado no domingo (30/08), às 7h26 (horário do leste dos EUA), a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Quando estiver operacional, o Roman combinará visão infravermelha de alta resolução com uma visão ampla do céu para estudar a matéria escura, a energia escura e mundos fora do nosso sistema solar, conhecidos como exoplanetas. A missão foi entregue antes do prazo e dentro do orçamento, segundo o administrador da NASA, Jared Isaacman.

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Os controladores do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA receberam a telemetria do telescópio sete minutos após o lançamento. O observatório se separou do foguete 31 minutos depois da decolagem, e os dois propulsores do Falcon Heavy retornaram em segurança para recondicionamento.

O Roman se comunica com a Terra por meio da Rede de Espaço Próximo e, posteriormente, da Rede de Espaço Profundo da NASA, que guiará o observatório até o segundo ponto de Lagrange Sol-Terra (L2). Essa é uma região onde as influências gravitacionais do Sol e da Terra permitem que a espaçonave mantenha uma posição estável com pouco combustível.

Uma visão do cosmos em 300 megapixels

Após uma hora e 23 minutos de voo, a equipe confirmou o acionamento dos painéis solares do observatório. Nos próximos dias, a antena de alto ganho e o instrumento coronógrafo serão ligados. Esse instrumento testará uma tecnologia para fotografar diretamente planetas semelhantes à Terra, bloqueando a luz da estrela hospedeira.

O principal instrumento científico, o Wide Field Instrument, será ativado em algumas semanas. Trata-se de uma câmera infravermelha de 300 megapixels que transformará fótons de objetos distantes em panoramas detalhados do cosmos.

O telescópio foi projetado para mapear o universo cerca de 1.000 vezes mais rápido que o Hubble. Sua capacidade de combinar imagens nítidas com um campo de visão muito maior permitirá que astrônomos estudem um grande número de galáxias, estrelas e planetas em menos tempo.

Análise de dados e primeiras imagens

A NASA prevê divulgar as primeiras imagens capturadas pelo Roman no início de 2027. Após o início das operações, o telescópio transmitirá cerca de 1,4 terabytes de dados para a Terra todos os dias, a maior taxa diária para uma missão astrofísica da agência.

Para analisar o volume de informações, pesquisadores usarão aprendizado de máquina, inteligência artificial e a ajuda de cientistas cidadãos. A missão Roman é gerenciada pelo Centro de Pesquisa Goddard da NASA e conta com a participação do Laboratório de Propulsão a Jato, do Caltech/IPAC e de outras instituições.

Os principais parceiros industriais são a BAE Systems Inc., a L3Harris Technologies e a Teledyne Scientific & Imaging. A missão também tem contribuições internacionais da ESA, JAXA, da agência espacial francesa CNES e do Instituto Max Planck de Astronomia, da Alemanha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.