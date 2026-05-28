Nasa quer encontrar 100 mil novos mundos na Via Láctea

Plataforma da espaçonave e o conjunto de carga útil integrada do Telescópio Espacial Roman: expectativa pelo lançamento - (crédito: Mike Guinto/Nasa)

A Agência Espacial Norte-American, a Nasa na sigla em inglês, está prestes a lançar um telescópio que promete revolucionar a astronomia. O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman vai ser responsável por explorar e documentar mais de 100 mil novos exoplanetas em regiões inexploradas da Via Láctea, tendo o lançamento programado para algum momento entre 2026 e 2027.

Leia também: Cientistas descobrem nova espécie de polvo próximo às Ilhas Galápagos

A ideia do projeto é estudar e comparar planetas da “vizinhança” da Terra que estão em áreas ricas em elementos pesados, fator que vai ajudar a determinar a raridade de sistemas solares parecidos com o nosso. De acordo com o diretor da Nasa, Jared Isaacman, o telescópio apelidado de Roman vai proporcionar "um novo atlas do Universo para a Terra".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Roman vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos e já teve um custo superior a US$ 4 bilhões. O telescópio trabalha com uma lente grande angular com resolução de cerca de 300 megapixels, o suficiente para produzir imagens com a mesma nitidez do Telescópio Espacial Hubble, lançado há 36 anos.

Até o momento, através de outras missões, a astronomia só “encontrou” 6,3 mil mundos espalhados pelo espaço, poucos em comparação à promessa do Roman de descobrir novos 100 mil exoplanetas. O Roman vai monitorar também estrelas, que estão espalhadas em uma região considerada como central da Via Láctea, onde está concentrado um maior número de estrelas.

Leia também: Alteração persistente na microbiota

“O instrumento Roman será especialmente poderoso porque observará centenas de milhões de estrelas distantes, permitindo que os cientistas comparem as populações de planetas distantes com as encontradas nas proximidades”, disse Robby Wilson, um dos pesquisadores da Nasa que liderou o estudo sobre o Telescópio Roman.



*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca