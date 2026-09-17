Estudo investiga temperatura do sangue do dinossauro T.rex

O temível Tiranossauro rex não era como um lagarto preguiçoso que fica horas sob o Sol para regular sua temperatura. Na verdade, tinha sangue quente, concluiu uma equipe da Universidade da Califórnia em Los Angeles (Ucla), nos Estados Unidos. Os cientistas chegaram à conclusão examinando partes de dentes desse que é considerado um dos mais perigosos predadores do Cretáceo Superior.
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Mesmo vivendo mais de 66 milhões de anos antes dos primeiros seres humanos, em um ambiente bastante diferente daquele que daria origem ao Homo sapiens, a temperatura do T.rex beirava os 36 graus celsius, a mesma de uma pessoa. Segundo os cientistas, que usaram fósseis do Museu de História Natural do Condado de Los Angeles, o "rei dos lagartos tiranos" era um predador ágil capaz de sobreviver em climas frios, que seriam mortais para outros répteis.
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A chave para medir a temperatura do T. rex reside em uma interação química de isótopos raros de carbono e oxigênio dentro do esmalte dentário. O número dessas ligações aumenta em temperaturas mais frias e diminui nas mais quentes. "Essa é a base do uso de isótopos como termômetro", disse Robert Eagle, geobiólogo da Ucla e coautor do estudo.
Durável
Segundo Eagle, teoricamente, é possível fazer essa medição usando qualquer parte do esqueleto, mas os ossos estão constantemente sendo remodelados, dissolvidos e substituídos. "O esmalte dentário possui grandes estruturas cristalinas extremamente duráveis, tornando-o a parte do esqueleto que mais resiste à alteração química pelo ambiente ao longo dos milênios."
Eagle e o autor principal, Randy Flores, usaram uma broca odontológica para remover o esmalte dos fósseis e dissolveram o pó resultante em ácido fosfórico para liberar gás carbônico contendo as ligações isotópicas. A medição gasosa com um espectrômetro de massa revelou as proporções isotópicas, explicaram os autores.
Segundo a pesquisa, um T. rex com termorregulação reforça as teorias de que os tiranossauros eram animais ativos, que caçavam ou buscavam alimento para sustentar seu metabolismo acelerado, disse Eagle. Isso também amplia a cronologia, mostrando o quanto esse ancestral das aves modernas, de sangue quente, já havia divergido dos dinossauros de sangue frio.
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