2050: projeções indicam intensificação do calor extremo no mundo

Em clima quente e seco, manter-se hidratado é fundamental. Registro feito nesta quinta-feira (10/9) mostra um ciclista em Brasília seguindo a orientação - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um futuro com calor extremo cada vez mais frequente e intenso já se desenha no horizonte. Novas projeções para 2050 indicam que grandes cidades ao redor do mundo poderão enfrentar períodos cada vez mais longos de calor extremo. Estudos apontam que cidades brasileiras como Manaus podem chegar a 258 dias de calor crítico por ano, transformando ondas de calor em eventos comuns e perigosos. Este cenário, impulsionado pelas mudanças climáticas, representa uma ameaça direta à saúde pública e à estabilidade econômica.

O aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa é o principal motor por trás dessa tendência. A cada ano, o planeta retém mais calor, o que intensifica não apenas a temperatura média, mas principalmente os eventos climáticos extremos. As ondas de calor se tornam mais longas, mais quentes e mais recorrentes, testando os limites de adaptação das populações e da infraestrutura.

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Impactos na saúde e na economia

Para a saúde humana, os riscos são diretos e graves. A exposição prolongada a altas temperaturas pode causar desidratação, exaustão e insolação, condições que podem ser fatais. Grupos vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, correm perigo ainda maior. O sistema de saúde pode enfrentar uma sobrecarga de atendimentos emergenciais durante esses períodos.

A economia também sente o baque. Setores como a agricultura e a construção civil, que dependem de trabalho ao ar livre, sofrem com a queda na produtividade. O consumo de energia dispara devido ao uso de ar-condicionado, pressionando a rede elétrica e aumentando os custos para empresas e famílias. O turismo e o comércio também podem ser afetados negativamente.

O desafio das ilhas de calor urbanas

Nas grandes cidades, o problema é agravado pelo fenômeno conhecido como “ilhas de calor”. Áreas com grande concentração de asfalto, concreto e poucos espaços verdes absorvem e retêm mais calor do que as zonas rurais. Durante a noite, essa estrutura urbana libera a energia acumulada, impedindo que a temperatura baixe o suficiente para oferecer alívio.

Para mitigar esses efeitos, a aposta está em cidades mais verdes e inteligentes. A criação de parques, o plantio de árvores em calçadas e o uso de telhados verdes ajudam a reduzir a temperatura local. Investir em materiais de construção que reflitam a luz solar e em um planejamento urbano que favoreça a ventilação são outras estratégias cruciais. A adaptação urbana torna-se, portanto, uma necessidade urgente para garantir a qualidade de vida nas próximas décadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.