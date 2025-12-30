Calor extremo dispara alerta em seis estados por riscos à saúde

No Rio de Janeiro, cariocas e turistas lotaram as praias em plena segunda-feira em busca de lazer e alívio para as altas temperaturas: calorão persiste até a virada do ano - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Ondas de calor extremo mantêm-se em seis estados nesta reta final de 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul permanecem com o alerta vermelho do Inmet — de grande perigo à saúde devido à temperaturas extremas — até as 18 horas de hoje. As ondas de calor são caracterizadas por temperaturas de até 5°C acima da média histórica por um período maior do que cinco dias.

O meteorologista da Tempo OK Paulo Lombardi explica que o calor intenso que atinge boa parte do Brasil está ligado a uma massa de ar quente, associada a uma área de alta pressão que atua sobre esses estados. "Esse padrão impede a chegada de frentes frias e favorece dias com sol forte e poucas nuvens, o que faz as temperaturas ficarem pelo menos 5°C acima da média climatológica para o período", explicou.

A cidade de São Paulo registrou, no domingo, 37,2°C — a maior temperatura para dezembro desde 1961. Algumas cidades do interior do estado marcaram 42°C. O Rio de Janeiro montou uma força-tarefa de enfrentamento ao calor extremo dos últimos dias, para desenvolver ações em diversas áreas, principalmente, a da saúde. Ontem, a capital fluminense teve a temperatura máxima de 34°C. Para hoje, a previsão é de que os termômetros cheguem a 33°C. Belo Horizonte apresenta uma máxima de 33°C hoje, 1 grau a menos que a máxima de ontem.

O Espírito Santo também passa por uma severa onda de calor, com termômetros marcando até 35°C, ontem. Hoje, a previsão é de calor na casa dos 34°C. "Vale destacar que, no Espírito Santo, o calor aumenta nos próximos dias, com potencial para temperaturas de 36°C em Vitória. Isso acontece porque a massa de ar quente se desloca em direção ao sul da Bahia, fazendo com que o calor aumente nestas regiões", destacou o meteorologista.



Lombardi propõe que os demais estados sigam o exemplo do Rio e montem suas próprias forças-tarefa. Para ele, essas estratégias são fundamentais para atender, principalmente, pessoas em condição de vulnerabilidade, reduzindo atendimentos de urgência relacionados ao calor. "Quando há calor extremo, forças-tarefa e ações integradas ajudam a reduzir impactos à saúde pública, como, por exemplo, na instalação de pontos de hidratação e de descanso; em alertas e comunicação clara à população; e na implantação de refúgios climatizados em locais públicos, além do monitoramento de casos decorrentes das altas temperaturas nas unidades de saúde", disse o meteorologista.

Centro-Oeste

O calor intenso permanece na Região Centro-Oeste, com máximas próximas de 40°C em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Goiânia, a máxima prevista para hoje é de 33°C. Brasília, porém, está fora da área mais crítica do bloqueio atmosférico, que impede a entrada de frentes frias que poderiam trazer chuva e alívio nas temperaturas.

Segundo Lombardi, ondas de calor extremas como essa são consideradas críticas à saúde humana, gerando riscos como desidratação intensa, exaustão térmica, golpe de calor (urgência médica), agravamento de problemas cardiovasculares e respiratórios, além de sintomas como tontura, fraqueza, náuseas e desmaios.

Para enfrentar as altas temperaturas, o especialista recomenda às pessoas que não descuidem da hidratação, bebendo água e sucos naturais com frequência, ao longo do dia. Também sugere que permaneçam em ambientes frescos e ventilados, evitem exposição ao sol entre 10h e 16h, abusem do protetor solar e vistam roupas leves. É preciso evitar exercícios físicos fortes nas horas mais quentes do dia, consumo de bebidas alcoólicas ou excessivamente açucaradas, permanência em ambientes fechados, sem ventilação e com aglomerações. Se surgirem sinais de excesso de calor — confusão mental, pele quente e seca, batimentos acelerados —, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente.

Tempestades

Além das ondas de calor, as regiões Sudeste e Centro-Oeste vão conviver, nos próximos dias, com pancadas fortes de chuva, especialmente, na capital de São Paulo, que entrou em estado de atenção para alagamentos devido ao temporal que atingiu a capital paulista no meio da tarde de ontem.

O Rio de Janeiro também tem previsão de tempestades com potencial de perigo, assim como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Mato Grosso do Sul pode sofrer com chuvas fortes de nível intermediário de perigo, de acordo com o Inmet. Para o Espírito Santo não há previsão de temporais nos próximos dias.



