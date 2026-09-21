Equinócio de primavera: entenda como ocorre o fenômeno desta terça (22)

A primavera começa nesta terça-feira (22/9), a partir das 21h05, em todo o hemisfério sul. A chegada da estação, que se estende até 21 de dezembro, é conhecida como “equinócio de primavera” e marca um momento singular no nosso sistema solar.

Do latim “aequinoctium”, o termo equinócio une as palavras equus (igual) e nox (noite). Ou seja, “noites iguais”. A Dra. Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional (ON), explica que as mudanças de estações acontecem devido ao posicionamento da Terra, com o eixo inclinado em relação ao plano de órbita, e do Sol.

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“À medida que a Terra orbita o Sol, seu eixo inclinado sempre aponta na mesma direção e isso faz com que diferentes partes da Terra recebam os raios diretos do Sol”, observa.

Apenas na chegada da primavera, em setembro, e na chegada do outono, em março, essa inclinação do eixo do planeta faz com que a luz do dia e a escuridão cheguem de forma quase equitativa nos dois hemisférios. Então, no exato momento do equinócio, dia e noite têm a mesma duração na Terra.

Na primavera, o Sol cruza a extensão da linha do equador, indo do norte para o sul. Como os hemisférios são opostos, enquanto a primavera chega no lado sul, o norte recebe o início do outono. Assim, quem está no hemisfério norte só vê a chegada da primavera em março.

O fenômeno traz mudanças na temperatura global e no comprimento dos dias. Josina aponta que, após um início de estação onde dia e noite tem o mesmo comprimento, o hemisfério sul passará a ter dias cada vez maiores e noites cada vez menores. Essa diferença permanece até o maior dia do ano, quando ocorre o início do verão, que em 2026 acontece em 21 de dezembro.