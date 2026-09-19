Telescópio Hubble detecta galáxia fora de sincronia

A galáxia espiral NGC 4698 brilha nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA - (crédito: ESA/Hubble e NASA, D. Thilker, a equipe MAUVE-HST)

Uma nova imagem do Telescópio Espacial Hubble revela a galáxia espiral NGC 4698, que, apesar da aparência serena, esconde uma dinâmica caótica. Localizada a 55 milhões de anos-luz, na constelação de Virgem, ela faz parte do Aglomerado de Virgem, o conjunto de galáxias mais próximo unido pela gravidade.

Assim como a Via Láctea, a NGC 4698 tem braços espirais em um disco fino de estrelas, gás e poeira. Esses braços são marcados por aglomerados de poeira marrom e pontuados por grupos de estrelas azuis. Diferente de outras galáxias, seus braços espirais se destacam apenas nas regiões externas, formando uma estrutura semelhante a um anel.

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O centro da NGC 4698 é dominado por um bojo galáctico alongado. Seu brilho difuso vem de estrelas mais antigas e frias. Essas estrelas orbitam um buraco negro supermassivo com milhões de vezes a massa do Sol, que está em plena expansão ao atrair gás com sua força gravitacional.

Um raro fenômeno cósmico

A NGC 4698 é uma das raras galáxias espirais conhecidas com um bojo que se estende em ângulo reto a partir do disco. Na imagem do Hubble, o brilho do bojo estelar aparece acima e abaixo do disco empoeirado. As estrelas e o gás mais próximos do centro giram de forma perpendicular ao resto da galáxia.

Astrônomos acreditam que a causa desse desequilíbrio é externa. Se a NGC 4698 recebeu gás de outra fonte, esse material pode ter formado um novo disco de gás e estrelas no centro, em um ângulo diferente do disco principal. Observações indicam que a galáxia passou por uma pequena fusão, evidenciada por uma "cauda" de hidrogênio em um de seus lados.

Os dados usados para criar a imagem vêm de um programa de observação focado em galáxias do Aglomerado de Virgem. A pesquisa busca ampliar detalhes desses objetos e entender como a jornada de uma galáxia através de um aglomerado afeta sua evolução e capacidade de formar novas estrelas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.