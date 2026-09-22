Fentanil no Brasil: o que é e por que a droga preocupa autoridades

O fentanil é um analgésico de uso médico controlado, criado para tratar dores intensas, como as de pacientes com câncer em estágio avançado ou em recuperação de cirurgias complexas - (crédito: Magnific)

Notícias recentes sobre mortes de celebridades por overdose acidental de fentanil acenderam um alerta global que já ecoa no Brasil. Embora o opioide sintético seja conhecido por sua potência devastadora nos Estados Unidos, apreensões em território nacional mostram que a droga não é mais uma ameaça distante e preocupa as autoridades de saúde e segurança pública.

O fentanil é um analgésico de uso médico controlado, criado para tratar dores intensas, como as de pacientes com câncer em estágio avançado ou em recuperação de cirurgias complexas. Sua eficácia está ligada à sua força: a substância é cerca de 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.

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O problema começa quando o fentanil migra para o mercado ilegal. Produzido em laboratórios clandestinos, ele é frequentemente misturado a outras drogas, como cocaína, heroína e metanfetamina, ou vendido em comprimidos falsificados que imitam outros medicamentos. Muitas vezes, o usuário nem sabe que está consumindo a substância.

Por que o fentanil é tão perigoso?

O principal risco do fentanil é a overdose por depressão respiratória. Uma dose mínima, equivalente a poucos grãos de sal, pode ser suficiente para desacelerar a respiração de uma pessoa até pará-la completamente. A margem entre a dose que causa euforia e a que causa a morte é perigosamente pequena.

Quando misturado a outras substâncias, o perigo se multiplica. O efeito combinado pode levar a uma parada cardiorrespiratória de forma rápida e inesperada, tornando o socorro médico extremamente difícil. A potência da droga surpreende até mesmo usuários experientes de outros opioides.

Sinal de alerta no Brasil

Embora o Brasil ainda não enfrente uma crise de opioides como a norte-americana, a presença do fentanil já é uma realidade. Embora em menor escala que em outros países, o Brasil já registrou apreensões da droga em operações policiais, tanto em sua forma pura quanto desviada de hospitais. A polícia investiga a atuação de quadrilhas especializadas na distribuição da substância.

A principal preocupação das autoridades brasileiras é que o fentanil seja usado para "batizar" outras drogas mais consumidas no país. Essa prática aumentaria drasticamente o número de overdoses acidentais, criando um novo e grave desafio para a saúde pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.