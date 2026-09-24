Ministério da Saúde pede análise para incluir canetas emagrecedoras no SUS

A pasta tem articulado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ampliar o registro de produtos similares, o que já posiciona o Brasil entre os países com alta diversidade de opções - (crédito: Magnific)

O Ministério da Saúde anunciou, em setembro, que irá avaliar a inclusão das populares "canetas emagrecedoras" no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida busca oferecer o tratamento para pacientes com obesidade na rede pública, após análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec).

A iniciativa ganha força com a queda nos preços desses medicamentos, impulsionada pelo aumento da concorrência. A pasta tem articulado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ampliar o registro de produtos similares, o que já posiciona o Brasil entre os países com alta diversidade de opções.

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A medida responde ao avanço da obesidade no país, condição cuja prevalência tem crescido significativamente nas últimas décadas. O cenário aumenta a necessidade de tratamentos de longo prazo e gera impactos na qualidade de vida e nos gastos do sistema de saúde.

A proposta tem respaldo em um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda o uso de terapias baseadas em GLP-1, como as canetas, para o tratamento da obesidade. A OMS destaca a importância do acesso justo a esses medicamentos para não agravar as desigualdades na saúde.

Quais remédios podem entrar no SUS

A avaliação do ministério deve focar em medicamentos à base de semaglutida ou liraglutida. Ambos são princípios ativos que não possuem mais proteção de patente, o que facilita a produção de genéricos e tende a reduzir os custos para o governo.

Atualmente, 14 canetas emagrecedoras já foram registradas no Brasil. Esse movimento, que inclui versões produzidas nacionalmente, é resultado da estratégia de fomento do Ministério da Saúde e da Anvisa para aumentar a concorrência.

Paralelamente, o ministério conduz estudos sobre o uso desses medicamentos em pacientes do SUS com obesidade. A pesquisa, denominada Real-Bari, é realizada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre (RS), para avaliar a eficácia e a segurança em um cenário real de atendimento público.

Caso a incorporação seja aprovada, o acesso ao tratamento no SUS terá critérios clínicos bem definidos. O objetivo é concentrar o uso nos pacientes em que o controle da obesidade possa trazer benefícios relevantes para a saúde, além de reduzir complicações e a necessidade de procedimentos mais complexos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.