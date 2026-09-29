Starship alcança órbita da Terra pela 1ª vez, mas teste é encurtado

Projetado para futuras missões à Lua e a Marte, o megafoguete Starship, de Elon Musk, alcançou a órbita terrestre pela primeira vez nesta segunda (28/09) durante um voo de teste. Cerca de 25 minutos após decolar do Texas, o maior e mais potente veículo lançador até hoje começou a gravitar o planeta e a lançar satélites operacionais.

O gigante prateado e preto apresentou, no entanto, um problema em um dos motores. Por isso, a empresa encurtou o teste, inicialmente previsto para durar cerca de 10 horas. Em vez de dar seis voltas ao redor da Terra, a nave (estágio superior do foguete) completou apenas duas órbitas antes de descer de forma controlada e pousar na água de maneira um pouco brusca no Pacífico, três horas após o lançamento. O estágio inferior, que havia impulsionado o conjunto, caiu conforme o previsto nas águas do Golfo do México no início do voo.

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Após cerca de 10 anos de desenvolvimento e três de testes, esse 14º voo de teste do Starship foi sua primeira tentativa de alcançar a órbita terrestre. "É um feito ter conseguido chegar à órbita, mas o fato de a empresa não ter conseguido realizar um voo de 10 horas e ter tido problemas no motor impede que o teste seja um sucesso absoluto", disse à agência France-Presse (AFP) Kathleen Curlee, analista espacial da Universidade de Georgetown, em Washington.

Motor

A decisão das equipes de prosseguir com o teste até o voo orbital foi delicada, pois um dos motores da nave parou prematuramente durante a subida. Após uma análise técnica e uma breve mudança de rumo, a empresa anunciou que seguiria em frente. "Só iremos à órbita se tudo parecer estar em ordem em todos os aspectos", afirmou Jake Berkowitz, engenheiro da SpaceX, pouco antes da decolagem.

O megafoguete, que Elon Musk quer tornar totalmente reutilizável, ainda precisa superar numerosos desafios técnicos. O homem mais rico do mundo domina hoje o mercado de lançamentos comerciais com seus veículos Falcon, parcialmente reutilizáveis, e quer ir além com o Starship. As missões previstas vão do envio de centros de dados ao espaço à colonização de Marte. Versões modificadas também devem servir ao programa lunar da Nasa e a voos de longa distância sobre a Terra, mas o desenvolvimento de todos esses projetos sofreu atrasos nos últimos anos.

Por causa de sua recente estreia na bolsa, a SpaceX enfrenta pressão do público e dos investidores para "realizar testes espetaculares", já que o contrário seria "percebido como um fracasso", explicou Curlee antes do voo. Ele também informou que outros três lançamentos de foguetes da empresa estão previstos para esta semana. Um deles levará uma tripulação de astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). "É um feito ter conseguido chegar à órbita, mas não foi um sucesso absoluto", avalia Curlee.



