Nasa divulga foto inédita de Marte em alta definição

Imagem faz parte de um conjunto de registros capturados pelo robô Perseverance durante missão na cratera Jezero Crater

A Nasa informou que as fotos são importantes para analisar a geologia local - (crédito: Divulgação)
A Nasa informou que as fotos são importantes para analisar a geologia local - (crédito: Divulgação)

A Agência Espacial Norte-americana (Nasa) divulgou nesse domingo (30/11) imagens inéditas da superfície de Marte, o quarto dos oito planetas presentes no Sistema Solar. As fotos foram tiradas pelo robô Perseverance, durante missão no Planeta Vermelho.

De acordo com a agência, a imagem faz parte de um conjunto de registros feitos pelo rover durante missão na cratera Jezero, uma depressão de 45 km de diâmetro, antiga casa de um lago há bilhões de anos. 

Veja uma das fotografias registradas pelo rover da Nasa:

Nasa divulga foto inédita de Marte em alta definição
Registro feito pela Nasa da superfície de Marte (foto: Divulgação/NASA)

A Nasa informou que as fotos são importantes para analisar a geologia local, na tentativa de entender como era o ambiente por ali no passado, principalmente durante o tempo em que o lago ainda estava presente por ali. Relevos e texturas detalhadas puderam ser vistas nas fotografias. As imagens apresentam qualidade e potencial científico, mas não revelaram novas descobertas. 

Por Gabriel Botelho
postado em 01/12/2025 21:16
