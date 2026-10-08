Perícia em corpos carbonizados: como ciência faz identificação

A Polícia Civil frequentemente recorre a técnicas periciais avançadas para investigar mortes em veículos incendiados e locais de sinistro. Casos com destruição térmica severa impõem desafios extremos aos médicos legistas e peritos criminais, que precisam recorrer a métodos científicos avançados para confirmar identidades e apontar a causa exata do óbito.

O calor intenso costuma destruir impressões digitais e desfigurar características físicas primárias. Diante desse obstáculo, as equipes do Instituto Médico Legal utilizam uma ordem de prioridade técnica para o reconhecimento cadavérico, baseada na resistência de tecidos biológicos a temperaturas extremas.

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Análise da arcada dentária lidera identificações

A odontologia legal representa a via mais ágil de identificação humana em corpos carbonizados. O esmalte dentário pode manter integridade estrutural em temperaturas de até aproximadamente 1000 graus Celsius, embora degradações ocorram a partir de 400 a 600 graus. Esse fator pode preservar coroas, restaurações, tratamentos de canal e implantes, dependendo da intensidade e da duração da exposição ao fogo.

Para viabilizar o laudo, a polícia técnica solicita à família prontuários odontológicos, fichas clínicas e radiografias da vítima. Os peritos realizam o confronto anatômico entre os registros prévios e a estrutura óssea remanescente:

comparações de próteses, obturações e tratamentos ortodônticos documentados;

análise do formato da mordida e de particularidades dos ossos da face;

verificação de histórico de cirurgias orais registradas em clínicas particulares.

Exames de DNA e constatação da causa da morte

Quando a destruição dentária impede a conclusão pericial, o material genético torna-se indispensável. Nesses cenários, os legistas buscam fragmentos ósseos profundos, como o fêmur, ou tecidos musculares preservados no interior de cavidades corporais que não tiveram contato direto com o fogo. O processo envolve a coleta de amostras de familiares diretos para comparação no laboratório forense.

Determinar como a pessoa morreu exige procedimentos necroscópicos específicos. A presença de fuligem nas vias aéreas e a detecção de monóxido de carbono na circulação sanguínea comprovam que o indivíduo respirou durante a queima. A ausência desses sinais indica que a morte ocorreu antes do início da combustão.

Perícia de campo no veículo

A apuração técnica avança também sobre a carcaça do automóvel. Peritos criminais especializados em engenharia forense e locais de incêndio analisam os padrões de deformação do metal, a queima dos pneus e o estado do sistema elétrico para identificar o ponto exato de origem das chamas.

Testes químicos laboratoriais detectam resíduos de substâncias inflamáveis que possam indicar ação criminosa deliberada ou pane mecânica. Os laudos toxicológicos, metalúrgicos e necroscópicos são integrados ao inquérito policial para consolidar a dinâmica dos fatos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.