Veja: Corpo é encontrado dentro de carro em chamas na Estrutural

Corpo é encontrado dentro de Carro em chams no Parque Nacional proximo a Santa Luzia/Estrutural. - (crédito: Ed Alves/CB)

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas, no Assentamento Santa Luzia, na Estrutural, na tarde desta segunda-feira (12/1). Veja o vídeo:

Inicialmente, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter o incêndio no veículo, um Jeep Renegade branco, que estava em uma área de mata. Após o controle das chamas, as equipes encontraram o cadáver supostamente masculino.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou mais detalhes sobre a ocorrência.