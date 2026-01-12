Veja: Corpo é encontrado dentro de carro em chamas na Estrutural

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas, no Assentamento Santa Luzia, na Estrutural, na tarde desta segunda-feira (12/1). Veja o vídeo:
Inicialmente, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter o incêndio no veículo, um Jeep Renegade branco, que estava em uma área de mata. Após o controle das chamas, as equipes encontraram o cadáver supostamente masculino.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou mais detalhes sobre a ocorrência.
Por Darcianne Diogo
postado em 12/01/2026 14:38 / atualizado em 12/01/2026 17:03