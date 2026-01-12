Veja: Corpo é encontrado dentro de carro em chamas na Estrutural

InícioCidades DF
Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas, no Assentamento Santa Luzia, na Estrutural, na tarde desta segunda-feira (12/1). Veja o vídeo:

Inicialmente, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter o incêndio no veículo, um Jeep Renegade branco, que estava em uma área de mata. Após o controle das chamas, as equipes encontraram o cadáver supostamente masculino.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou mais detalhes sobre a ocorrência.

Por Darcianne Diogo
postado em 12/01/2026 14:38 / atualizado em 12/01/2026 17:03
