Como funcionam os sistemas de alerta precoce de tsunami no Pacífico

Terremotos submarinos com magnitude superior a 7,0 possuem potencial para deslocar imensos volumes de água verticalmente - (crédito: Reprodução/X)

Quando um abalo sísmico de grande magnitude é registrado no leito do Oceano Pacífico, sistemas de emergência entram imediatamente em prontidão máxima. O tremor ativa de forma instantânea os protocolos internacionais de monitoramento marinho, disparando avisos preventivos para evacuação de faixas litorâneas e proteção de infraestruturas críticas em países da região.

A velocidade da resposta depende de uma engrenagem tecnológica que opera sem interrupções nas profundezas oceânicas. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês) capta o evento geológico no instante em que as placas tectônicas se movem. Redes de sismógrafos calculam a intensidade, a profundidade e as coordenadas exatas do epicentro em questão de segundos.

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Terremotos submarinos com magnitude superior a 7,0 possuem potencial para deslocar imensos volumes de água verticalmente. Nem todo tremor marítimo gera ondas gigantescas, mas o risco imediato exige a emissão preventiva de comunicados às defesas civis antes mesmo da confirmação visual da perturbação aquática.

Sensores no leito do oceano e boias Dart

A validação da ameaça ocorre por meio do sistema Dart (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), uma rede de estações oceanográficas espalhadas por pontos estratégicos do oceano. Esses equipamentos utilizam sensores posicionados no leito marinho, a milhares de metros de profundidade, calibrados para identificar variações de pressão milimétricas provocadas pelo peso da água em movimento.

O fluxo de dados segue um trajeto veloz:

o sensor submarino detecta a oscilação acústica da pressão hidrostática no leito oceânico;

o equipamento envia os dados via telemetria acústica para a boia ancorada na superfície;

a boia retransmite os pacotes informativos por satélite para estações continentais de processamento.

Cálculo de propagação e resposta costeira

Em águas profundas, uma onda de tsunami viaja a velocidades que superam 800 quilômetros por hora, taxa semelhante à de um avião comercial. Apesar da alta velocidade, a elevação na superfície em mar aberto costuma medir menos de um metro, tornando o fenômeno quase imperceptível a olho nu para embarcações comuns.

Supercomputadores utilizam os relatórios das boias para calcular o momento em que a energia diminuirá a velocidade ao atingir águas rasas, onde a crista da onda ganha altura súbita. O cálculo automático gera mapas de inundação que orientam decisões imediatas em terra firme.

Centros meteorológicos nacionais mantêm cooperação com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) para atualizar a gravidade do cenário minuto a minuto. Medidores de maré instalados em portos costeiros fornecem a checagem final, indicando recuos anormais do mar ou oscilações abruptas no nível da água.

A partir dessas projeções, governos suspendem o tráfego marítimo, paralisam ferrovias próximas à orla e ordenam evacuações verticais ou deslocamentos para áreas altas. Sirenes comunitárias e alertas sonoros emitidos diretamente em telefones celulares garantem que moradores de áreas costeiras alcancem locais seguros com margem adequada de tempo.

A integração contínua entre instrumentos subaquáticos, comunicação por satélite e planos de fuga municipais transforma minutos preciosos em sobrevivência real durante eventos tectônicos violentos no Pacífico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.