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TERREMOTO

Terremoto interrompe programa esportivo ao vivo no Panamá

Jornalistas deixaram o estúdio durante o tremor desta sexta-feira (9); abalo foi sentido em outros países da América Central.

Terremoto interrompe programa esportivo ao vivo no Panamá - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Terremoto interrompe programa esportivo ao vivo no Panamá - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma transmissão esportiva ao vivo foi interrompida por um terremoto no Panamá nesta sexta-feira (9/10). Os jornalistas do canal RPC deixaram o estúdio às pressas enquanto objetos caíam com a força do tremor. O momento foi registrado pelas câmeras do programa, exibido na cidade de Santiago, a cerca de 60 km do epicentro.

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O terremoto ocorreu por volta das 11h56, segundo informações publicadas pelo jornal costarriquenho La Nación. O epicentro foi localizado a aproximadamente 14 km a sudoeste de Pitaloza Arriba, no Panamá.

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Inicialmente, o abalo foi registrado com magnitude 8,0, de acordo com o veículo. Uma publicação nas redes sociais, que atribuiu os dados ao Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), informou magnitude preliminar de 7,7.

As imagens da transmissão mostram os comentaristas reagindo à intensidade do movimento e saindo do cenário para se proteger. O que era uma conversa sobre esportes se transformou em uma situação de emergência em poucos segundos.


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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 09/10/2026 18:12
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