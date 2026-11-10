Passos mais curtos podem indicar declínio cognitivo em cães idosos

Uma pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, revela que o declínio cognitivo em cães está associado a uma passada mais curta, sobretudo nos membros anteriores. O estudo oferece uma visão mais completa de cães que estão desenvolvendo demência, permitindo potencialmente a detecção precoce e fornecendo mais um meio de monitorar a progressão da condição.

"Sabemos que, em humanos, alterações no comprimento da passada estão ligadas a comprometimento cognitivo e demência", disse Natasha Olby, professora de neurologia, titular da Cátedra em gerontologia na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual da Carolina do Norte e autora correspondente do estudo. "Essa relação não foi investigada em cães, então criamos este estudo para examinar o problema."

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Para o trabalho, os cientistas recrutaram 88 cães geriátricos com idade média de 12 anos no estudo. Os animais foram avaliados a cada seis meses, sendo submetidos a exames físicos, neurológicos e ortopédicos, avaliações de mobilidade, testes de audição e coleta de sangue.

Durante o acompanhamento, os cães realizaram um teste cognitivo padronizado e os tutores tiveram que preencher diversos questionários a cada seis meses, incluindo a Escala de Demência Canina (Cades) e o Inventário Breve de Dor Canina (CBPI).

A velocidade da marcha foi avaliada por dois observadores treinados enquanto os cães caminhavam em uma passarela reta de cinco metros. O comprimento da passada foi medido para os membros anteriores (torácicos) e posteriores (pélvicos) e depois analisados.

Ao analisar os dados dos exames, testes e informações obtidas pelos questionários, os cientistas notaram que o declínio cognitivo relatado pelos donos estava associado a um menor comprimento da passada do membro torácico. Pontuações mais altas no Cades também foram associadas à diminuição no tamanho dos passos do animal.

De acordo com os resultados, um aumento de 10 pontos no Cades correspondeu a uma redução aproximada de 1,2% no comprimento da passada do membro torácico. Curiosamente, o tamanho dos passos do membro pélvico não apresentou correlação com as alterações cognitivas.

"Enquanto os membros torácicos desempenham um papel fundamental na frenagem e na estabilização postural, os membros pélvicos atuam, principalmente, como um motor de propulsão. O movimento dos membros torácicos provavelmente sofre maior influência cortical do que o dos membros pélvicos e pode ser mais sensível a alterações na percepção visual ou espacial do que o movimento dos membros pélvicos", disse Olby.

Funcionamento do cérebro

Segundo Luiz Felipe Cibin, médico veterinário do LeVet Hospital Veterinário de Curitiba, no Paraná, é comum o tutor notar que o animal anda mais devagar, parece mais inseguro ou menos disposto, mas isso normalmente é atribuído apenas à idade. "A pesquisa mostra que essas pequenas alterações na marcha podem ter relação também com o funcionamento do cérebro. Eu não acredito que isso vá mudar o diagnóstico de forma isolada, mas certamente nos faz prestar ainda mais atenção nesses detalhes durante a consulta. Muitas vezes, são pequenas mudanças que, somadas ao histórico e ao exame clínico, ajudam a levantar a suspeita mais cedo."

De acordo com o veterinário, observar a marcha já faz parte da consulta clínica. "Antes mesmo de colocar as mãos no paciente, nós avaliamos como ele entra na sala, como caminha, como sobe um degrau e como reage aos estímulos. O desafio é que o cão idoso pode alterar a forma de andar por vários motivos, como artrose, dor, problemas na coluna ou até perda de visão. Então, não dá para olhar apenas para a passada e concluir que existe um problema cognitivo. Acho que o maior valor desse estudo é mostrar que esse é mais um dado que pode ser acompanhado ao longo do tempo. Se o veterinário conhece aquele paciente há anos, consegue perceber mudanças sutis e juntar essas informações com o comportamento relatado pela família."

Os pesquisadores acrescentam que, embora essa característica, por si só, não seja suficiente para se tornar uma ferramenta de diagnóstico, é útil para criar uma visão mais ampla do estado cognitivo do cão. "Nossos resultados mostram que o declínio cognitivo tem um pequeno efeito no comprimento da passada, e isso pode servir como um indicador precoce de declínio funcional em cães idosos. Também pode servir como um marcador útil da trajetória geral de saúde de um cão quando monitorada ao longo do tempo", reforçou a autora correspondente do trabalho.

Palavra de especialista

Fernando Resende (foto: Arquivo pessoal)

Combinar informações

“Os próximos passos envolvem tornar o diagnóstico do declínio cognitivo em cães cada vez mais precoce, objetivo e multimodal. Hoje, a avaliação da síndrome de disfunção cognitiva canina ainda depende bastante da observação do tutor e de escalas comportamentais. Esses instrumentos são extremamente úteis, mas podem ser influenciados pela rotina da família, pela percepção da pessoa e pela presença de outras doenças comuns no envelhecimento. Por isso, o caminho mais promissor é combinar diferentes tipos de informação: comportamento, exame neurológico, avaliação da dor, testes cognitivos, análise da marcha, exames de imagem e biomarcadores laboratoriais. O estudo sobre o comprimento da passada mostra justamente que alterações funcionais simples podem refletir aspectos do declínio cognitivo que não são explicados apenas pela idade ou pela dor.”



Fernando Resende, docente do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac), no Gama, médico veterinário com doutorado em neurofisiologia animal e especialista em neurologia clínica e geriatria de cães e gatos

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