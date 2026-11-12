Cientistas decifram o DNA de espécies negligenciadas da malária

A imagem ilustra os aspectos moleculares e celulares cruciais para mapear genomas de parasitas da malária, revelando sua complexidade genética - (crédito: Flow)

Cientistas geraram genomas de referência de parasitas da malária anteriormente negligenciados. O trabalho utilizou pequenas quantidades de DNA sequenciadas diretamente do sangue de pacientes, sem a necessidade de cultivo em laboratório.

A revista PLOS Pathogens publicou a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Wellcome Sanger, pelo Centro de Pesquisa e Treinamento em Parasitas e Micróbios no Mali e colaboradores. O mapeamento auxilia a vigilância da transmissão e a identificação de linhagens do parasita.

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A malária causou 282 milhões de casos e 610 mil mortes no planeta em 2024. Parasitas unicelulares do gênero Plasmodium provocam a doença após a picada de fêmeas infectadas do mosquito Anopheles.

Pesquisas anteriores priorizavam o Plasmodium falciparum, causador da maior parte dos casos graves e das mortes. Espécies como Plasmodium ovale e Plasmodium malariae também atingem milhões de indivíduos, mas sofriam com a falta de dados genéticos completos e com a ausência de métodos para reprodução em laboratório.

Tecnologia direta do sangue

Cientistas coletaram o sangue de voluntários com infecções naturais em Faladie, no Mali. A equipe evitou o cultivo artificial, procedimento que costuma introduzir vieses e favorecer certas linhagens em detrimento de outras.

Para viabilizar a análise, os profissionais filtraram os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos não infectados. Esse processo elevou a proporção de material genético dos parasitas nas amostras.

O sequenciamento adotou tecnologia de leitura longa com apenas dois nanogramas de DNA. Em seguida, os pesquisadores aplicaram a técnica Hi-C, que analisa a estrutura tridimensional do genoma para montar sequências cromossômicas completas.

Adaptação e defesa

O estudo mapeou extremidades cromossômicas associadas à evasão do sistema imunológico humano. Na espécie P. ovale wallikeri, a família gênica PIR apresentou mais de 2.000 genes, cobrindo cerca de 25% de todo o genoma.

Os dados também revelaram recombinação de DNA nas pontas dos cromossomos. Essa constante troca genética viabiliza a fuga dos parasitas contra as defesas do organismo.

O primeiro autor Sunil Dogga afirmou: “Como nosso estudo se baseia em parasitas coletados diretamente de infecções de pacientes, ele reflete a diversidade genômica das populações de parasitas como elas realmente ocorrem em hospedeiros em um ambiente endêmico.”

Os novos genomas de referência servem de base para a vigilância molecular e aceleram a identificação de alvos terapêuticos contra a resistência a medicamentos, incluindo espécies antes negligenciadas nas estratégias de erradicação na África.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.