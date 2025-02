Rafa Kalimann está grávida? Atriz se pronuncia após fala de Nattanzinho

O Cantor Nattan, o Nattanzinho, causou alvoroço ao encerrar seu show em João Pessoa, na última quarta-feira (26), com uma declaração inesperada. "Agora eu sou pai de família", disse o cantor, deixando o público intrigado e levantando suspeitas sobre uma possível gravidez de atriz Rafa Kalimann, sua namorada.

Com a internet em polvorosa e fãs questionando se a influenciadora estaria esperando um filho, ela decidiu se pronunciar na manhã desta quinta-feira (27). Em um vídeo publicado nos Stories, Rafa negou os rumores e ainda brincou com a situação.

"É mentira", disparou ela, enquanto filmava Nattan se deliciando com uma refeição. A influenciadora afirmou que o cantor tem o hábito de trocar palavras e acredita que foi exatamente isso que aconteceu no palco. "Até sua mãe me mandou mensagem achando que eu tô grávida", revelou, rindo da confusão.

O mal-entendido começou quando, ao encerrar o show, Nattan justificou o fim da apresentação dizendo que não podia ultrapassar o tempo permitido. "Eu não posso passar de duas horas. Queria eu ficar aqui cantando pelo menos mais meia horinha, mas não pode. A polícia já subiu aqui, e eu não quero ser preso porque agora eu sou pai de família", declarou.

Rafa Kalimann e Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024, após muitas especulações sobre o romance. Agora, apesar dos rumores, a influenciadora deixou claro que a cegonha ainda não faz parte dos planos do casal.