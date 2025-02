Anitta abre os trabalhos no carnaval de Salvador: "Nunca estive tão feliz"

O Carnaval de Salvador começou com tudo, e Anitta foi protagonista de um dos momentos mais eletrizantes da abertura da folia nesta quinta-feira (27). A cantora surpreendeu ao subir no trio do BaianaSystem, no Campo Grande, e deixou a multidão em êxtase ao lado da banda comandada por Russo Passapusso.





Anitta parecia fascinada com a energia do público, que não dava sinais de cansaço. Em vários momentos, a cantora pegou o celular para registrar a cena impressionante: um mar de foliões vibrando sem parar.

Do alto do Navio Pirata, trio icônico do BaianaSystem, a artista não conteve a emoção e fez questão de expressar sua alegria. "Nunca estive tão feliz", declarou, arrancando gritos e aplausos da multidão.

Mas a festa não para por aí. Na sexta-feira (28), Anitta volta para comandar sua própria pipoca no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O anúncio foi feito pela cantora durante seu ensaio de verão em Salvador, no mês de janeiro. A expectativa é que a apresentação arraste uma multidão e repita o sucesso do dia anterior.

Com essa estreia impactante no trio do BaianaSystem, Anitta já mostrou que está pronta para fazer história mais uma vez no Carnaval de Salvador.