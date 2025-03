Quem tem implante dentário pode beijar à vontade? Experts respondem

Quem usa implantes dentários não precisa abrir mão dos beijos no Carnaval, mas deve redobrar os cuidados com a higiene bucal. De acordo com Dra. Winnie, da Odontohappy, clínica referência em implantes no Guara, o sucesso depende do estágio de recuperação: "Se o implante já está integrado ao osso e a gengiva cicatrizou, não ha risco. Porém, em casos recentes, e preciso evitar trauma ou contaminação". A recomendação geral e esperar pelo menos 7 a 10 dias após a colocação do pino.



A Odontohappy utiliza técnicas digitais que aceleram a cicatrização. "Com planejamento 3D e matériais premium, reduzimos o tempo de ósseo integração em ate 30%", explica Dr. Lucas, que ja realizou mais de mil implantes. Isso significa que pacientes tratados com essas tecnologias podem retomar hábitos sociais mais rápido, desde que sigam orientações pós-operatorias a risca.





Beijar logo após a cirurgia pode introduzir bactérias na região operada, aumentando o risco de infecção. "Nos primeiros dias, a área ainda está sensivel. Forçar movimentos ou expor a ferida a resíduos de batom, por exemplo, compromete a recuperação", alerta Dra. Winnie. Para quem está nessa fase, a dica e evitar contato íntimo e focar na hidratação e limpeza bucal.

Mesmo após a cicatrização, a limpeza e essencial. "Implantes exigem os mesmos cuidados que dentes naturais. Use fio dental, enxaguante sem álcool e escove após as refeições", recomenda Dr. Lucas. Um estudo da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) reforca: 80% das complicações com implantes estão ligadas a falta de higiene, não ao uso cotidiano.Em casos raros, o implante pode apresentar mobilidade. "Isso indica falha na integração óssea. Nessa situação, beijar ou mastigar alimentos duros deve ser evitado ate uma avaliação de emergência", orienta Dra. Winnie. A boa notícia e que, com tecnologia 3D, a taxa de sucesso dos implantes na Odontohappy chega a 98%, segundo dados da clínica.A dupla de especialistas da a dica final: "Use protetor labial sem corante para evitar ressecamento e prefira bebidas não alcoólicas se estiver em fase de recuperação". Com atenção e tecnologia, e possível curtir a folia sem sustos. "O sorriso e para ser exibido, não escondido", brinca Dr. Lucas