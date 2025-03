Carolina Arjonas, musa da Dragões, brilha com fantasia de R$ 40 mil

A modelo e influenciadora, Carolina Arjonas, surgiu no sambódromo do Anhembi com uma fantasia luxuosa assinada pelo estilista Kell Mendes.

De acordo com a musa da Dragões, o figurino representava o amor de forma vibrante. Avaliada em R$ 40 mil, a peça contém mais de 20 mil cristais cravejados e um costeiro com 300 penas de faisão albino.

"Minha fantasia é rosa com dourado, venho representando o amor de forma carnavalizada! Body cavado e costeiro de faisão albino. Venho com alguns detalhes em coração, representando o amor", contou.

Além do brilho da fantasia, seu físico escultural também chamou atenção. A musa seguiu uma dieta regrada para estar no auge da forma durante a folia.

"Como o objetivo não era emagrecimento, mas ganhar massa, ingeri quase 2 mil calorias, incluindo 33 claras de ovos — quase três dúzias por dia. Além disso, cortei fritura e açúcar", admitiu.

Com 111 cm de quadril, 66 cm de cintura, 68 kg e 1,66 cm de altura, Carolina finalizou o bate-papo revelando que intensificou os treinos para a maratona carnavalesca: "Entrei na academia com 16 anos. Faz 13 anos que eu treino, e para o carnaval intensifiquei."