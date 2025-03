Confusão em bloco de Carnaval de Juiz de Fora termina em confronto policial

O Carnaval de Juiz de Fora foi palco de tensão e revolta no último sábado (1º de março), quando um bloco na Praça Antônio Carlos acabou sendo dispersado de forma violenta pela Polícia Militar. Foliões que participavam do evento relataram cenas de desespero após a ação policial, que envolveu spray de pimenta e bombas de efeito moral.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que diversas pessoas tentam se proteger em meio ao tumulto. Uma mulher que participava do bloco da Benemérita descreveu o episódio como brutal. “A polícia dispersou o bloco com spray de pimenta e bomba no palco. Tinha muita criança no local, foi todo mundo afetado”, relatou.

Ela ainda afirmou que, ao tentar registrar a situação com sua câmera, foi agredida. “Os policiais tiraram a identificação durante a operação”, denunciou.

Já a Polícia Militar apresentou outra versão dos fatos. Segundo o boletim de ocorrência, a ação foi motivada após denúncias de que o evento havia se transformado em um “baile funk”, com consumo de álcool por menores de idade e tráfico de drogas.

Os policiais também afirmam que receberam relatos de que uma pessoa armada estava “arrumando confusão” entre os foliões. Ao tentarem realizar a prisão, um grupo teria reagido, tentando impedir a ação, o que, segundo a corporação, justificou o uso da força. No meio do confronto, o suspeito conseguiu fugir.

A coluna conversou com uma foliã presente no local que relatou a visível falta de preparo dos policiais. Segundo ela, a equipe de segurança permaneceu de braços cruzados por grande parte do evento, mesmo após a MC Xuxu, que se apresentava no palco, pedir uma fiscalização mais ativa para garantir a segurança do público.