Mumuzinho leva o sucesso "Conectado" aos foliões de São Paulo

Depois de emocionar o Rio de Janeiro com sua passagem pelo Camarote Camisa 10, ontem (01) foi a vez dos foliões paulistanos conferirem os sucessos de Mumuzinho. O cantor marcou presença no Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, no segundo dia de desfiles e promete agitar a noite do público. Além de sucessos da carreira, o artista canta os hits de seu novo projeto “Conectado”. Mumuzinho divide o palco do Bar Brahma, um dos mais tradicionais camarotes do Carnaval de São Paulo, com grandes nomes da música brasileira, como Jorge Aragão e Xande de Pilares e celebra os 25 anos do camarote.

O DVD “Conectado” já é sucesso entre os fãs! O projeto conta com parcerias de peso, direção criativa inspirada em grandes produções internacionais, performances cativantes e milhões de acessos no Youtube, "Conectado" é o maior projeto da carreira do cantor até o momento, se tornando uma celebração de toda a sua trajetória, além de um presente especial para os fãs do cantor.