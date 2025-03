Virginia atualiza estado de saúde de José Leonardo: "Na força de Deus"

A influenciadora Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao trazer novas informações sobre o estado de saúde de seu filho caçula, José Leonardo. O bebê, internado no último sábado (1º/03) no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, segue em tratamento contra um quadro de bronquiolite.

Através de suas redes sociais, Virginia compartilhou uma foto segurando o filho no colo e tranquilizou os fãs sobre sua evolução. “Ele tá melhorando”, escreveu ela, explicando que o pequeno está usando uma máscara de oxigênio para auxiliar na recuperação.

Muito religiosa, a influenciadora também contou que recebeu uma mensagem especial dentro da unidade hospitalar. Segundo ela, uma funcionária do hospital lhe entregou um salmo da Bíblia como uma palavra de esperança. Sem pensar duas vezes, Virginia fez questão de anotar a indicação de forma improvisada: escreveu a passagem sagrada na própria mão com uma caneta.

Com fé e apoio da família, a influenciadora segue firme ao lado do filho. “Já nós seguimos aqui na força de Deus”, desabafou.