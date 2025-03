Lore Improta exibe cortes após tombo na Sapucaí: "Fui com tudo"

Na madrugada desta segunda-feira (3) Lore Improta deu um susto para quem estava na Marquês de Sapucaí. A musa da Unidos do Viradouro, de 31 anos, levou um baita de um tombo enquanto se apresentava e acabou se machucando. Nos stories do Instagram, a dançarina mostrou os cortes que sofreu na coxa e no bumbum e explicou que escorregou em um pedaço de fantasia deixado na avenida.

CONFIRA O VÍDEO DA QUEDA:

A dançarina e influencer Lore Improta, musa da Viradouro, teve um pequeno acidente na Sapucaí. #Globeleza pic.twitter.com/Lyu8aBmww4 — Barracão do Samba (@barrracao) March 3, 2025

"Estou vendo meus cortes pós queda. Gente, levei uma quedinha. Minha primeira queda na Sapucaí. Eu não escorreguei por causa do chão, nem minha sandália e não estava molhado. Foi um resto de fantasia de alguma alegoria que não vi, porque eu estava sambando e olhando para frente. Graças a Deus, na hora eu não senti dor nenhuma. Não torci o pé. Agora que o sangue está esfriando que estou vendo alguns cortes", contou Lore, sem perder o bom humor.

Mesmo machucada, a musa seguiu firme no desfile e celebrou sua participação. "Aquele lema que temos pra vida: caiu, levantou e segue o baile, amores. Graças a Deus não quebrei nada, porque aí não conseguiria seguir o desfile, mas segui lindamente. Estou radiante e feliz. Muito feliz mesmo. A Viradouro fez um desfile lindíssimo e graças a Deus minha queda não tira ponto", disse aliviada.

Lore, que é casada com o cantor Léo Santana e mãe da pequena Liz, de 3 anos, caiu enquanto sambava em frente ao setor 6, mas se levantou rapidamente e foi aplaudida pelo público. Com uma fantasia representando o Chá de Jurema, a dançarina brilhou em seu sexto ano como musa da escola.

O desfile da Viradouro trouxe para a avenida o enredo "Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos", destacando a história do líder quilombola Malunguinho, figura de resistência no Quilombo do Catucá, em Pernambuco.