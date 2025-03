Camilla reage à eliminação no Mais Você: "Não esperava essa porcentagem"

Camilla foi eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite de terça-feira (4) com 94,67% da média de votos, entrando para o Top 5 das maiores rejeições da história do reality. Na manhã de hoje, 05, a ex-sister participou do tradicional café da manhã com os eliminados no Mais Você e falou abertamente sobre o impacto do resultado.

Recebida pelos apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini, Camilla revelou que já esperava sair, mas ficou chocada com a alta porcentagem.

“Não esperava sair com essa porcentagem. Até esperava a saída, mas não dessa forma [...] Essa não era a entrega que eu queria”, disse ao rever o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt.

Durante a conversa, um dos temas mais comentados foi sua relação com Vitória Strada, que gerou grande repercussão fora da casa. Camilla garantiu que não percebeu que estava transmitindo a imagem de que tinha ranço da atriz.

"Então, eu acho que eu realmente não percebi. Porque se eu tivesse percebido, eu teria voltado atrás. A minha intenção não era chegar a esse ponto de brigar com a Vitória. Tinha coisas que me incomodavam, mas nada de ódio, ranço. Eu acho que eu não tinha ranço dela, né", declarou no Mais Você.

Ela também foi questionada sobre o momento em que evitou uma conversa com Vitória após uma discussão.

"No momento da votação, tivemos um atrito, eu falei para ela que não queria mais jogar junto. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e parece que os 100 dias passam em um. Então, não lembro exatamente todas as palavras que usei, mas logo depois veio o Sincerão e acabou complicando ainda mais a situação", explicou.