BBB 25: Guilherme vai ser pai? Esposa do brother deixa mistério no ar

A possível chegada de um bebê virou assunto entre os fãs do BBB 25 após uma declaração de Letícia Tavares, esposa de Guilherme. Durante uma conversa com seguidores, ela deu a entender que o casal já planeja aumentar a família e deixou muita gente curiosa.

A dúvida que ficou no ar é: vem um bebê por aí ou ainda não?

Letícia, que também é filha da sister Delma, revelou que ter filhos sempre foi um grande sonho do casal. No entanto, garantiu que tudo está sendo feito com planejamento.

"Sonho muito. A gente pretende ter filho. Mas eu e Guilherme somos muito organizados. Quando a gente se conheceu, estávamos na faculdade. Queríamos terminar, fazer a pós, casar e só depois pensar nisso, porque sabemos que é um gasto. Mas a gente pretende. Em breve, vem uma criança por aí", disse ela.

Apesar da declaração, não há confirmação de uma gravidez no momento. No entanto, a frase deixou margens para interpretações e fez os fãs do casal ficarem em alerta para uma possível novidade no futuro.