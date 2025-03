BBB 25: Diego e Daniele Hypolito trocam farpas e clima pesa no reality

O clima esquentou no BBB 25! Diego e Daniele Hypolito protagonizaram um bate-boca tenso na noite desta sexta-feira (7), no Quarto Anos 50, após um desentendimento que gerou desconforto entre os irmãos. A ginasta tentou esclarecer uma situação que a incomodou, mas a conversa logo se transformou em um embate.

Daniele decidiu tirar satisfações com Diego depois de perceber que ele ficou incomodado com algo que ela disse. A atleta tentou se justificar, mas ficou frustrada com a postura do irmão.

"Eu já tinha entendido que tinha errado. Não falei nada, fiquei em silêncio. Vim aqui falar para você que não havia falado por mal, que eu tinha entendido que tinha errado... E você me deu novamente mais uma bronca, sendo que já tinha entendido", reclamou Daniele.



Sem paciência para o desabafo da irmã, Diego minimizou a situação e insinuou que Daniele leva tudo para o lado pessoal dentro do jogo.

"Eu sei que não falou por mal. Mas não vou falar nada, tudo você fica ofendida aqui", disparou o ginasta.

A troca de farpas não passou despercebida pelo público, que já vinha acompanhando as tensões entre os irmãos dentro da casa. Com essa nova crise, os fãs do programa especulam se a relação dos dois pode interferir no rumo do jogo.