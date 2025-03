Anitta e Ludmilla: cantoras geram tensão em camarote

O Carnaval do Rio de Janeiro foi palco de muita festa, mas também de um clima tenso entre duas grandes estrelas da música brasileira. Anitta e Ludmilla, que não se falam desde 2019, estiveram no mesmo camarote na Marquês de Sapucaí, no último final de semana, mas fizeram de tudo para não se encontrar.



De acordo com informações do portal EXTRA, Ludmilla foi ao camarote acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves, e fez um show exclusivo para os convidados. No entanto, pouco depois da apresentação, ela deixou o local alegando compromissos e horário.

O que chamou a atenção foi que Anitta chegou ao mesmo camarote logo depois da saída da rival, evitando qualquer possibilidade de encontro.

Em outra situação, já em um segundo camarote, Anitta e Ludmilla novamente estiveram no mesmo espaço, mas optaram por não interagir. A dona do hit "Vai Malandra" subiu ao palco para uma apresentação, enquanto Ludmilla preferiu ficar distante, curtindo o momento ao lado de amigos.

Briga começou em 2019



A desavença entre as duas começou em 2019, quando Ludmilla compôs a música "Onda Diferente", gravada posteriormente por Anitta e Snoop Dogg. O problema foi que Anitta apareceu como coautora da faixa, o que teria irritado Ludmilla. Desde então, as duas não voltaram a se falar publicamente.