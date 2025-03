Affair de Anitta aparece platinado no trio da cantora durante bloco no Rio

O Bloco da Anitta levou uma multidão ao centro do Rio de Janeiro neste sábado (8), reunindo mais de 1 milhão de pessoas em um dos eventos mais esperados do Carnaval fora de época. Mas, entre os destaques do dia, um detalhe não passou despercebido: o empresário Ian Bortolanza, apontado como novo affair da cantora, surgiu no trio com um visual totalmente platinado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta ???? (@anitta)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta ???? (@anitta)

" target="_blank">

O mistério em torno do romance ganhou mais força quando Ian passou a ser seguido por amigos próximos da artista. O influenciador Lucas Guedez, que também estava presente no evento, foi um dos que começou a seguir o empresário no Instagram, que atualmente tem o perfil privado, aumentando ainda mais as especulações.

De acordo com informações do portal EXTRA, Anitta e Ian se conheceram pelas redes sociais e, apesar de não se seguirem no Instagram, foi a cantora quem deu o primeiro passo e fez contato com o bonitão.



A curiosidade sobre a vida amorosa da poderosa aumentou na última terça-feira (4), quando Anitta foi flagrada em um camarote na Sapucaí aos beijos e abraços com Ian. Desde então, os fãs estão atentos para descobrir se a artista realmente engatou um novo relacionamento.

Vale lembrar que, em janeiro, a cantora colocou um ponto final no namoro de cinco meses com o jogador Vinícius Souza. Até o momento, Anitta não se pronunciou sobre o affair, mas os fãs já estão de olho em cada detalhe dessa história!